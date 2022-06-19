Унікальний онлайн-мітинг на підтримку Херсонщини зібрав понад 36 тис. учасників. Розповідаємо про нього детальніше

Жителі Херсонщини вже понад три місяці знаходяться в тимчасовій окупації, проте ми пам’ятаємо про людей та підтримуємо їх, а ЗСУ роблять усе для того, щоб звільнити регіон.

В Україні пройшов унікальний мітинг на підтримку окупованої Херсонщини. Відбувався він онлайн. Організатори — рух ненасильницького спротиву Жовта стрічка.

Умовно на проспект Ушакова вийшли 36 тис. онлайн-учасників, які писали в коментарях, що Херсон — це Україна.

Також акція зібрала 75 тис. уподобань та 20 тис. поширень у соціальних мережах. Мітинг проходив онлайн, щоб до нього могли долучитися й херсонці, які не можуть протестувати фізично. А також жителі інших регіонів змогли показати, як вони підтримують Херсон.

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Херсонщина одна з перших потрапила під окупацію росіян, але довго боролася проти захоплення відчайдушними протестами. Нині, коли окупація стала більш жорстокою, завдання усієї України нагадувати херсонцям, що про них пам’ятають.

ЗСУ докладають усіх зусиль, щоб звільнити окуповані території й потроху це вдається зробити. Раніше Іван Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі та Херсонщині.

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