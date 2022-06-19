Україна

Унікальний онлайн-мітинг на підтримку Херсонщини зібрав понад 36 тис. учасників. Розповідаємо про нього детальніше

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Червня 2022, 20:30

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