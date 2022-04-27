Україна

У Херсоні російські окупанти розігнали мирний мітинг світлошумовими гранатами, є потерпілі

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Квітня 2022, 14:36

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0:02:51
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