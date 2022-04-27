У Херсоні російські окупанти розігнали мирний мітинг світлошумовими гранатами, є потерпілі

Минають дні непростої боротьби за нашу свободу. Змінюються назви населених пунктів у новинах, а з ними й наша риторика.

Нещодавно Володимир Зеленський попереджав російське керівництво, що у разі загибелі захисників Маріуполя переговорний процес зупиниться. Пізніше до ультимативної заяви додалося ще й питання так званого референдуму у тимчасово окупованому Херсоні.

Росіяни ж продовжують удавати, що у них все йде за планом, помирати на нашій землі та іноді намагатись виконати вказівки свого недалекоглядного керівництва. Загарбники наразі намагаються підготувати свій незаконний референдум, щоб провести його у період з 1 по 10 травня.

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Натомість жителі Херсону вже не раз давали зрозуміти окупантам, що їм на українській землі не раді та ладні перетворити ворога не на свого ідола, а ліпше на добриво.

Тому 27 квітня вчергове вийшли на протест проти псевдореферендуму та російської окупації, повідомляє Укрінформ.

Окупанти за старою схемою використали газові та світлошумові гранати.

Проте на площі Свободи люди, що народились вільними та не прагнуть ставати рабами, після свавілля загарбників лише відкашлюються та продовжують скандувати, що Херсон — це Україна.

Учасники заходу коментують події:

Йшли люди на акцію, розпочалося “світлошумове шоу”… отак живе окупований Херсон.

У результаті російські окупанти закидали людей газовими та світлошумовими гранатами, декого з мирних протестувальників забрали у так звану “зетку”, тобто в’язницю.

Спочатку повідомлялось про одного пораненого, але пізніше кількість поранених зросла до чотирьох осіб. До лікарень доправили чоловіка з відкритим переломом ноги, жінку з опіками та розривом легень, ще два чоловіки з опіками очей та носоглотки.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 27 квітня, окупанти здійснили кілька атак по українських містах. Читай, що відомо про нові вибухи на Дніпропетровщині та в Полтаві.