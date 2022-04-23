Святкування дня народження Леніна та російський прапор у смітнику: ситуація на Запоріжжі, Херсонщині та Приазов’ї

Активні бойові дії тривають на східних та південних теренах України, але чи вдається окупантам встановити свій режим та затриматися в регіонах надовго? Збройні сили України виганяють окупантів з української землі, а ті залишають по собі руїни та небезпечні подарунки.

Запоріжжя

Там війська федерації щодня обстрілюють мирні селища з танків, Градів та мінометів. Загарбники б’ють навмання. В одній з громад неподалік обласного центру вони влучили ракетою в будівлю, що розташована майже впритул до 100-річної православної церкви.

Люди самотужки збирають із подвір’їв набої та скалки ворожих снарядів у відра. В багатьох у стінах будинків зяють діри від снарядів.

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Херсонщина

А на окупованих територіях Херсонщини та Приазов’ї загарбники заходилися відзначати день народження радянського вождя — Леніна. Влаштували урочистості. Де-не-де поз’являлися статуї вождя.

Та підтримки серед місцевих не знайшли, окрім кількох колаборантів. В окупованому Мелітополі українці чинять спротив російським загарбникам. Підкидають листівки та знищують чужинців. А у селищі Якимівка невідомий зірвав російський прапор зі щогли та викинув у смітник.

А які безпечні напрямки є станом на 23 квітня, дивіться на онлайн-карті бойових дій в Україні.