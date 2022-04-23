Празднование дня рождения Ленина и русский флаг в мусорнике: ситуация в Запорожье, Херсоне и Приазовье

Активные боевые действия продолжаются на восточных и южных территориях Украины, но удается ли оккупантам установить свой режим и задержаться в регионах надолго? Вооруженные силы Украины выгоняют оккупантов с украинской земли, а те оставляют после себя руины и опасные подарки.

Запорожье

Там войска федерации ежедневно обстреливают мирные населенный пункты из танков, Градов и минометов. Захватчики бьют наугад. В одной из общин неподалеку от областного центра они попали ракетой в здание, расположенное почти вплотную к 100-летней православной церкви.

Люди сами собирают со дворов патроны и осколки вражеских снарядов в ведра. Во многих в стенах домов зияют дыры от снарядов.

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Херсон

А на оккупированных территориях Херсона и Приазовья захватчики принялись отмечать день рождения советского вождя — Ленина. Устроили торжества. Кое-где появлялись статуи вождя.

Но поддержки среди местных не нашли, кроме нескольких коллаборантов. В оккупированном Мелитополе украинцы сопротивляются российским захватчикам. Подбрасывают листовки и уничтожают чужестранцев. В поселке Акимовка неизвестный сорвал русский флаг с мачты и выбросил в мусорку.

А какие безопасные направления по состоянию на 23 апреля, смотрите на онлайн-карте боевых действий в Украине.