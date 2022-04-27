Україна

Обстріли Полтави та Дніпропетровщини: перша інформація про вибухи та наслідки атак

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 27 Квітня 2022, 08:16
Обстріли Дніпропетровщини

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0:10:20
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Вони погрожують чи пристрілюються? Зеленський вибухнув через ракети над українськими АЕС
0:05:11
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