Обстріли Полтави та Дніпропетровщини: перша інформація про вибухи та наслідки атак

У ніч проти середи, 27 квітня, окупанти здійснили кілька атак по українських містах. Розповідаємо, що відомо про нові вибухи на Дніпропетровщині та в Полтаві.

Обстріл Дніпропетровщини

Ніч була неспокійною для мешканців Зеленодольська, села Мар’янське та Велика Костромка. Російські військові відкрили вогонь з артилерії.

— Били з артилерії. Влучили по підприємству енергетичної інфраструктури.Витік мастила та сильна пожежа, – прокоментував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Рятувальники кілька годин намагалися загасити вогонь на підприємстві. Наразі відомо про одного постраждалого внаслідок цієї атаки, його шпиталізували.

Відео з місця подій дивіться нижче:

Обстріл Полтави

Близько дванадцятої ночі пролунали вибухи в Полтаві. Це підтверджує голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Утім, місцева влада поки не коментує ситуацію щодо ймовірних руйнувань та потерпілих.

Ракетний удар по Одещині

Близько сьомої ранку Росія завдала нового удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині. Про таке повідомив заступник голови Укрзалізниці Олександр Камишін.

Серед залізничників постраждалих немає. Ступінь руйнувань можна буде встановити після закінчення повітряної тривоги.

А якщо ти цікавишся ситуацією на фронті, карта бойових дій в Україні стане тобі в пригоді.