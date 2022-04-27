Обстрелы Полтавы и Днепропетровщины: первая информация о взрывах и последствиях атак

В ночь на среду, 27 апреля, оккупанты нанесли несколько атак по украинским городам. Рассказываем, что известно о новых взрывах в Полтаве и Днепропетровской области.
Ночь была беспокойной для жителей Зеленодольска, сел Марьянское и Большая Костромка. Российские военные открыли огонь из артиллерии.
— Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка масла и сильный пожар, – прокомментировал обстрел председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Спасатели несколько часов пытались затушить огонь на предприятии. В настоящее время известно об одном пострадавшем в результате этой атаки, его госпитализировали.
Видео с места событий смотри ниже:
Около двенадцати ночи раздались взрывы в Полтаве. Это подтверждает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
Впрочем, местные власти пока не комментируют ситуацию о возможных разрушениях и пострадавших.
Около семи утра Россия нанесла новый удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Об этом сообщил заместитель главы Укрзализныци Александр Камышин.
Среди железнодорожников пострадавших нет. Степень разрушений можно будет установить по окончании воздушной тревоги.
А если ты интересуешься ситуацией на фронте, карта боевых действий в Украине тебе точно пригодится.