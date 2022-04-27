Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 27 апреля

Не успели оккупанты потерпеть полный разгром в Украине и на политической арене мира, так они еще и распространили свои щупальца на территорию так называемого Приднестровья.
Возможно, Россия таким образом пытается улучшить собственные позиции на поле боя. Однако мы все понимаем, что Путин прокладывает путь не к непризнанной республике, а к распаду империи и вечному адскому огню для ее царьков.
А показать дорогу оккупантам всегда готовы ВСУ. Пока Генштаб сообщает о потенциально опасных направлениях фронта и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Группировки вражеских войск ведут наступательную операцию в Восточной операционной зоне.
Основной целью остается оцепление и разгром группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечение сухопутного коридора с оккупированным Крымом.
Россияне продолжают бить из ракет и сбрасывать бомбы на объекты военной и гражданской инфраструктуры.
На Слобожанском направлении вражеские группировки продолжают частично блокировать и обстреливать Харьков.
На Слобожанском направлении вражеские группировки продолжают частично блокировать и обстреливать Харьков.
На Изюмском направлении части и подразделения противника при поддержке артиллерии проводят наступление в направлении Барвинкового. Для разведки позиций наших войск оккупанты применяют в этом районе беспилотники.
В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские оккупанты продолжают содержать полевые лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений.
На Донецком направлении активные действия практически по всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.
Для наступления в направлении Лимана противник наращивание группировки войск.
Российские захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Продолжается блокировка подразделений наших войск в районе завода Азовсталь.
Российские захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Продолжается блокировка подразделений наших войск в районе завода Азовсталь.
На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятый рубеж, в отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение, совершенствует инженерное оборудование своих позиций. Осуществляет обстрелы позиций наших войск.
На территории Приднестровского региона Республики Молдова подразделения оперативной группы российских войск приведены в боевую готовность “Полная”, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.
Украинские защитники и защитницы держат оборону и продолжают увеличивать потери в рядах российских оккупантов.
Напомним, ранее Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение, в котором упомянул о годовщине катастрофы на ЧАЭС и новых ядерных угрозах со стороны России.