Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 27 апреля

Не успели оккупанты потерпеть полный разгром в Украине и на политической арене мира, так они еще и распространили свои щупальца на территорию так называемого Приднестровья.

Возможно, Россия таким образом пытается улучшить собственные позиции на поле боя. Однако мы все понимаем, что Путин прокладывает путь не к непризнанной республике, а к распаду империи и вечному адскому огню для ее царьков.

А показать дорогу оккупантам всегда готовы ВСУ. Пока Генштаб сообщает о потенциально опасных направлениях фронта и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине 27 апреля

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине 27 апреля 2022 года

Группировки вражеских войск ведут наступательную операцию в Восточной операционной зоне.

Основной целью остается оцепление и разгром группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечение сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Россияне продолжают бить из ракет и сбрасывать бомбы на объекты военной и гражданской инфраструктуры.

На Слобожанском направлении вражеские группировки продолжают частично блокировать и обстреливать Харьков.

На Изюмском направлении части и подразделения противника при поддержке артиллерии проводят наступление в направлении Барвинкового. Для разведки позиций наших войск оккупанты применяют в этом районе беспилотники.

В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские оккупанты продолжают содержать полевые лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений.

На Донецком направлении активные действия практически по всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.

Для наступления в направлении Лимана противник наращивание группировки войск.

Российские захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Продолжается блокировка подразделений наших войск в районе завода Азовсталь.

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятый рубеж, в отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение, совершенствует инженерное оборудование своих позиций. Осуществляет обстрелы позиций наших войск.

На территории Приднестровского региона Республики Молдова подразделения оперативной группы российских войск приведены в боевую готовность “Полная”, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

Украинские защитники и защитницы держат оборону и продолжают увеличивать потери в рядах российских оккупантов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение, в котором упомянул о годовщине катастрофы на ЧАЭС и новых ядерных угрозах со стороны России.