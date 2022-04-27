Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 27 апреля

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 апреля 2022, 06:00
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 квітня

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0:10:20
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Они угрожают или пристреливаются? Зеленский возмущен пролетами ракет над украинскими АЭС
0:05:11
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