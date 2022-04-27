Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 27 квітня

Не встигли окупанти зазнати повного розгрому в Україні та на політичній арені світу, так вони ще й простягнули свої щупальця до так званого Придністров’я.

Можливо, так Росія намагається покращити власні позиції на полі бою. Проте ми всі розуміємо, що Путін прокладає шлях не до невизнаної республіки, а до розпаду імперії та вічного пекельного вогню для її царьків.

Дорогу допоможуть вказати окупантам ЗСУ. А ось мирних українців Генштаб повідомляє про потенційно небезпечні напрямки фронту та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 27 квітня 2022 року

Угруповання військ ворога ведуть наступальну операцію у Східній операційній зоні.

Основною метою залишається оточення і розгром угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької й Луганської областей та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Росіяни продовжують гатити з ракет та скидати бомби по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Слобожанському напрямку ворожі угруповання продовжують частково блокувати Харків та обстрілювати його.

На Ізюмському напрямку частини та підрозділи противника за підтримки артилерії проводять наступ у напрямку Барвінкового. Для розвідки позицій наших військ окупанти застосовують в цьому районі безпілотники.

У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області російські окупанти продовжують утримувати польові табори для відновлення боєздатності та підготовки підрозділів.

На Донецькому напрямку противник веде активні дії практично на всій лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджуються на взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Мар’їнки.

Для розвитку наступу у напрямку населеного пункту Лиман противник здійснює нарощування угруповання військ.

Російські загарбники не припиняють артилерійські обстріли та авіаційні удари по Маріуполю. Продовжується блокування підрозділів наших військ в районі заводу Азовсталь.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати зайнятий рубіж. На окремих напрямках безуспішно намагається покращити тактичне положення, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій. Здійснює обстріли позицій наших військ.

На території Придністровського регіону Республіки Молдова підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність “Повна”, силові структури переведені на посилений режим несення служби.

Українські захисники та захисниці тримають оборону та продовжують методично завдавати втрат російським окупантам.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення, в якому згадав про роковини катастрофи на ЧАЕС та нові ядерні загрози з боку Росії.