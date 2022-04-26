Російські льотчики все бачили, вони брешуть! Мер Чернігова про наслідки нальотів на місто

Під час окупації російські військові не жаліли Чернігів. Вони завдали серйозних руйнувань місту. Мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів про ситуацію в місті.
За його словами, в Чернігові понад 10 тисяч приватних квартир непридатні для життя.
— Загальна цифра людей, які загинули — понад 700 осіб. Є деякі, особи яких ми не можемо встановити, тобто тіла є, а ідентифікувати ми не можемо.
— В радіусі 50 метрів від падіння бомби навіть метал горів. За секунду люди, які опинилися в епіцентрі вибуху, просто випаровувалися. Війна будь-коли може повернутися ще до Чернігова.
— Ми просто фізично не могли робити таку кількість гробів! Якщо зазвичай ми ховали близько 10 людей на добу, то в найважчі дні у нас було 100 людей.
Відбувалося це в дуже суровий спосіб, ми робили це швидко, ховали у траншеї.
Відбувалося це в дуже суровий спосіб, ми робили це швидко, ховали у траншеї.
— Ми терміново видавали зброю людям з територіальної оборони, розливали запалювальну суміш, готувалися до вуличних боїв! Це було доволі сильним психологічним випробуванням.
Кожен в місті, хто готувався до вуличних боїв, обирав для себе рішення про готовність вмерти.
Кожен в місті, хто готувався до вуличних боїв, обирав для себе рішення про готовність вмерти.
— Десятки тисяч снарядів використали росіяни при бомбардуваннях та обстрілах.
Льотчики бомбили житлові квартали серед білого дня — вони це бачили. Це однозначно! Те, що вони кажуть, що вони по координатах били і не знали — це повна нісенітниця!
Мер Чернігова вважає, що значна кількість людей взагалі не повернеться до міста, можливо 10%.
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