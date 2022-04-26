Российские летчики все видели, они лгут! Мэр Чернигова о последствиях налетов на город

Во время оккупации российские военные не жалели Чернигов. Они нанесли серьезные разрушения городу. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал о ситуации в Чернигове.
По его словам, в городе более 10 тысяч частных квартир не пригодны для жизни.
— Общая цифра погибших — более 700 человек. Есть те, личность кого мы не можем установить: тела есть, а идентифицировать мы не можем.
— В радиусе 50 метров от падения бомбы даже металл горел. Через секунду люди, оказавшиеся в эпицентре взрыва, просто испарялись. Но война в любой момент может вернуться в Чернигов.
— Мы просто физически не могли сделать такое количество гробов! Если обычно мы хоронили около 10 человек в сутки, то в самые трудные дни у нас было 100 человек.
Все делали это очень суровым способом. Мы делали это быстро, хоронили в траншее.
Все делали это очень суровым способом. Мы делали это быстро, хоронили в траншее.
— Мы срочно выдавали оружие людям из территориальной обороны, разливали зажигательную смесь, готовились к уличным боям! Это было достаточно сильным психологическим испытанием.
Каждый в городе, кто готовился к уличным боям, принимал для себя решение о готовности умереть.
Каждый в городе, кто готовился к уличным боям, принимал для себя решение о готовности умереть.
— Десятки тысяч снарядов использовали россияне при бомбардировках и обстрелах.
Летчики бомбили жилые кварталы средь бела дня — они это видели, это однозначно! То, что они говорят, что они по координатам били и не знали — это полная чушь!
Мэр Чернигова считает, что большое количество людей вообще не вернется в город, возможно, 10%.
От снарядов российских оккупантов страдают города и исторические здания. Ранее Ректор ХНУ имени В. Н. Каразина Татьяна Кагановская в своем интервью рассказала о том, как пострадал университет и как сейчас проходит обучение.