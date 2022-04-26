Российские летчики все видели, они лгут! Мэр Чернигова о последствиях налетов на город

Во время оккупации российские военные не жалели Чернигов. Они нанесли серьезные разрушения городу. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал о ситуации в Чернигове.

По его словам, в городе более 10 тысяч частных квартир не пригодны для жизни.

— Общая цифра погибших — более 700 человек. Есть те, личность кого мы не можем установить: тела есть, а идентифицировать мы не можем.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

О взрывах

— В радиусе 50 метров от падения бомбы даже металл горел. Через секунду люди, оказавшиеся в эпицентре взрыва, просто испарялись. Но война в любой момент может вернуться в Чернигов.

О погибших

— Мы просто физически не могли сделать такое количество гробов! Если обычно мы хоронили около 10 человек в сутки, то в самые трудные дни у нас было 100 человек.

Все делали это очень суровым способом. Мы делали это быстро, хоронили в траншее.

О боях

— Мы срочно выдавали оружие людям из территориальной обороны, разливали зажигательную смесь, готовились к уличным боям! Это было достаточно сильным психологическим испытанием.

Каждый в городе, кто готовился к уличным боям, принимал для себя решение о готовности умереть.

— Десятки тысяч снарядов использовали россияне при бомбардировках и обстрелах.

Летчики бомбили жилые кварталы средь бела дня — они это видели, это однозначно! То, что они говорят, что они по координатам били и не знали — это полная чушь!

Мэр Чернигова считает, что большое количество людей вообще не вернется в город, возможно, 10%.

От снарядов российских оккупантов страдают города и исторические здания. Ранее Ректор ХНУ имени В. Н. Каразина Татьяна Кагановская в своем интервью рассказала о том, как пострадал университет и как сейчас проходит обучение.