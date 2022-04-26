Интервью

Российские летчики все видели, они лгут! Мэр Чернигова о последствиях налетов на город

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 апреля 2022, 22:00
Мер Чернігова Владислав Атрошенко інтерв'ю
Фото: Facebook

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