Интервью

Сердце Харькова, и оно живет! Ректор ХНУ имени Каразина рассказала о разрушениях и будет ли переезд

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 апреля 2022, 10:00
Ректорка університету Каразіна Тетяна Кагановська
Фото: ХНУ имени В. Н. Каразина

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