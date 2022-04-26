Сердце Харькова, и оно живет! Ректор ХНУ имени Каразина рассказала о разрушениях и будет ли переезд

Наверняка каждый подросток мечтает о счастливых студенческих годах. Когда он поступит в университет, может, еще и переедет в мегаполис, сможет проявить себя в какой-то сфере и станет самостоятельным и взрослым.

Однако сейчас война забрала желаемую студенческую жизнь и даже разрушает альма-матер. В Харькове во время обстрелов пострадал один из самых больших и известных университетов Украины — Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.

Ректор университета Татьяна Кагановская рассказала о состоянии университета сейчас.

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О начале войны и поражениях университета

Она рассказала, что до полномасштабного вторжения в учебном заведении было 23 тысячи студентов и 5 тысяч преподавателей. Поэтому нужно было иметь четкий план действий в этой непредсказуемой ситуации.

— Мы собрались с проректорами. Конечно, у нас был план действий, но одним из главных вопросов была безопасность 5 тысяч украинских студентов, которые жили в общежитиях, и еще почти 4 тысячи иностранных студентов, — рассказала женщина.

Поэтому ректорат поставил себе главную задачу — отправить их по домам или по крайней мере в безопасное место.

Когда начались боевые действия, преподаватели и студенты ждали зарплаты и стипендий, ведь был конец месяца, говорит Кагановская. Начались проблемы с перечислением средств.

— Уже на второй день мы получили первое известие, что попали в наш Физико-технический факультет, потому что он находится в Пятихатках — район, который начали обстреливать первым.

У нас там общежитие. Первый мой вопрос как ректора был: “Все живы?” Да.

Потом у нас была очень напряженная неделя, потому что попали в областную администрацию, ударной волной задело два наших корпуса, которые расположены рядом.

(фото: ХНУ имени В. Н. Каразина)

На следующий день прямым попаданием разрушили наш корпус экономического факультета. Потом была еще наша библиотека, Музей природы, но они не сильно пострадали.

Очень сильно пострадал наш спорткомплекс Каразинский, он просто уничтожен. Последним пострадал Институт государственного управления на Московском проспекте.

В эту неделю у меня было ощущение, что еще немного, и мы останемся без университета. Но это не эмоции. На самом деле, если посчитать, в этих корпусах было четыре из двадцати трех институтов и факультетов университета.

Я уверена, что дай Бог, закончится война, мы будем их восстанавливать и восстановим.

Слухи о переезде университета

— Оккупацию не считаем, верим, что Харьков останется украинским городом и верим в ВСУ. Я каждый день общаюсь с главой военной администрации.

Университет Каразина для Харькова — это символ и сердце города.

Это был шок, когда я увидела новость о нашем возможном переезде, мне дочь позвонила, которая является студенткой нашего университета, и спросила, переезжаем ли мы.

Потом звонили по телефону знакомые из США, из Германии с вопросом: “Так что, будут сдавать Харьков?”. На мой вопрос почему был ответ, что переезжает университет Каразина.

Понимаю искреннее желание помочь, беспокойство, заботу об университете, прежде всего, учитывая безопасность людей. Но университет никуда не переезжает, потому что он действительно сердце Харькова, а сердце двигать нельзя.

(фото: ХНУ имени В. Н. Каразина)

В университете Каразина пострадали не только здания. Во время эвакуации из Изюма вместе с отцом погиб студент 3 курса института экологии. В Харькове от интенсивных обстрелов города погибли профессор-экономист из института госуправления, доцент-физик, старший преподаватель химического факультета.

Также погибли несколько ребят и ушедшие присоединившиеся к территориальной обороне преподаватели.

Как проходит обучение во время войны

— Сейчас нет возможности проводить занятия по расписанию. Единственное, почему мы действительно благодарны, коронавирус нас действительно подготовил, мы уже хорошо ориентируемся в Zoom, в Google Сlassroom и Google Meet, в Moodle.

Мы 18 марта собирали очередной ректорат — это первый раз, когда я спросила, остаемся ли в Харькове. Мы решили, что мы остаемся. Сразу восстановить учебный процесс нам не удалось из-за проблем с обесточенными серверами.

Поэтому, когда у нас все восстановилось, мы с 28 марта начали дистанционное обучение.

Оно сейчас, в отличие от “ковидного”, проходит преимущественно в асинхронном режиме, то есть не по расписанию.

Поэтому у нас сейчас есть лекции онлайн, там где нет такой возможности, конечно же в асинхронном режиме: преподаватель дает задание, студенты, когда им удобно, выполняют.

Также в университете пересмотрели учебные планы, в частности, написание дипломных работ заменят комплексным экзаменом, а курсы, где нужное присутствие студента в лаборатории перенесут на следующий учебный год.

Война разрушает все хорошее, что украинцы наживали годами и веками. Обо всех болях войны рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в своем интервью.