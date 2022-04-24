Украинцы сейчас, как единый организм — интервью Елены Зеленской о вызовах и болях войны

Первая леди Украины Елена Зеленская бок о бок работает со своим мужем, президентом Владимиром Зеленским, ради победы нашей страны. В сфере ее деятельности — снижение масштабов гуманитарного кризиса, охватившего государство с началом полномасштабной войны России.

Читай интервью Елены Зеленской для турецкого информагентства Анадолу о самом болезненном во время войны.

Психологическое состояние во время войны

— Как держаться после замученных мирных жителей Бучи, после разрушенного Мариуполя, где судьба десятков тысяч человек неизвестна? После ежедневного обстрела Харькова? После 200 погибших детей и тысячи искалеченных?

Возможно, здесь нужно сказать что-то пафосное и героическое, но я — человек, и чувствую, как любой нормальный человек, боль. Каждый день.

Первая мысль, которая приходит ко мне во время чтения новостей — “только бы не новые обстрелы”. Когда вижу, что Россия снова стреляет — “только бы не было пострадавших”. А они есть. Потому что Россия бьет по мирным людям.

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Именно это ощущает каждый день каждый житель Украины. А потом украинцы идут на свою работу. Делают то, что умеют, чтобы приблизить победу. И я иду. Кто-то воюет, кто-то лечит, мы с коллегами из разных стран эвакуируем больных детей со всей страны за границу.

В Украину завозим оборудование для больниц, инкубаторы для новорожденных. И, конечно, веду постоянную, ежедневную работу на информационном фронте, чтобы доносить правду о том, что происходит на нашей земле.

Каждый делает, что может, чтобы преодолеть свою боль и уменьшить чужую. Если это значит “держаться”, то я держусь.

Эвакуация украинских детей из интернатов в Турцию

— Знаете, ровно за три недели до войны мы принимали в Киеве госпожу Эмине Эрдоган с мужем. Это было как раз в 30-ю годовщину дипломатических отношений наших стран.

Была теплая встреча, мы запустили аудиогид на турецком языке в особом месте — Софии Киевской для турецких туристов, которых очень много было в Киеве в последнее время. Когда я думаю, что это было всего два месяца назад, мне кажется, что это из прошлой жизни. Потому что с того момента наша жизнь полностью изменилась.

Дружба из той довоенной жизни осталась и даже усилилась. Госпожа Эмине Эрдоган сразу поддержала нас на информационном фронте, выразив солидарность, тогда как Россия все еще лгала о “спецоперации”.

Когда в Киеве начали искать безопасные места для детей (а в Украине ни один город не может чувствовать себя в безопасности, потому что повсюду возможны удары российских ракет), Турция стала одним из самых желанных вариантов.

Я обратилась к госпоже Эмине с просьбой поддержать нас. Усилиями большой команды людей, вовлеченных в эвакуацию украинских детей, среди которых наше посольство в Турции, представители местных украинских властей, меценаты и волонтеры, уже эвакуировано 973 наших детей.

В общем, мы ощутили поддержку Турции и на словах, и на деле.

Личная безопасность во время войны

— Могу кратко ответить на этот вопрос. Скрываться — это унижение. Я чувствую это унижение ежеминутно. Я никогда этого не прощу.

А угроза жизни постоянно существует для каждого из нас — для всех женщин, мужчин и детей Украины. Очевидно, всех нас уничтожить невозможно. И каждый, кто уцелеет, навсегда сохранит это чувство.

Масштабы изнасилований украинок ужасающие

— Говорить об этих фактах действительно страшнее, чем об убийствах. Потому что жертвам до сих пор больно. Они пережили ужас, сравнимый с убийством и беззащитностью, которые в их воспоминаниях повторяются снова и снова.

Убийство — это сломанная жизнь. Изнасилование — это тоже сломанная жизнь, но после которой человек должен как-то жить, собирать себя по частям…

Жертвам изнасилования труднее об этом говорить, чем родственникам погибших, потому что выйти и сказать “со мной это сделали” — это будто снова это пережить.

Поэтому мы так осторожно открываем эти факты, чтобы не травмировать дополнительно. Но о том, что масштабы изнасилований украинок россиянами ужасающие, мы обязаны говорить.

Российская армия оказалась не только мародёрами и убийцами мирных жителей. Она оказалась коллективным маньяком, который наслаждается вкусом страданий. Как и свойственно маньяку, российский оккупант демонстрирует силу не в честном бою, а отрываясь на беззащитных людях.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова фиксирует все подобные случаи. Соответствующие органы уже знают о 25 женщинах в Буче, которых россияне… не могу сказать солдаты… изверги… насиловали. В результате девять женщин забеременели. Мы говорим “женщины”, но среди них несовершеннолетние, фактически маленькие девочки!

Пожалуйста, не молчите, не держите боль в себе

— Есть история из Киевской области, где отца семьи россияне убили, чтобы насиловать маму. Они трижды возвращались, чтобы это делать. Но женщина нашла силы убежать, чтобы спасти ребенка. Потом она рассказывала, что больше всего боялась, чтобы сын не увидел расстрелянного во дворе папу…

Есть также история Татьяны из Макарова, которую изнасиловали, а затем зарезали кадыровцы. Хозяйку потом неделями ждала собака, которую сейчас наконец-то приютили.

И еще мы знаем, как выглядят эти зверства с российской стороны. И это, возможно, самое страшное открытие. Был перехвачен показательный разговор россиянина с женой, где она прямо говорит ему “насилуй украинок, только мне не говори”.

В такое трудно поверить. Но на днях Радио свобода установили личности обоих: и россиянина, и его жены. Они действительно существуют! Действительно существуют люди, которые так думают и так себя ведут.

Следовательно, это не “случайность” и не состояние аффекта. Это продуманное циничное насилие, полностью одобряемое частью российского невоенного общества.

Хочу сказать всем нашим женщинам, девушкам, пережившим подобное — вы бесценны. Ваша жизнь – бесценна. А то, что с вами случилось, — вина исключительно вооруженных извращенцев.

Пожалуйста, не молчите, не держите боль в себе, разговаривайте с нами, разговаривайте с теми, кому доверяете. Помогите нам наказать преступников. Обнимаю каждую из вас, мои родные. Все наше тепло и любовь с вами. Мы сделаем все, чтобы вы смогли восстановиться и жить дальше. И жить счастливо! Потому что вы достойны только лучшего!

Чувства, которые переполняют

— В предыдущих вопросах я рассказала вам о страшной судьбе тысяч украинцев. Знаете, после этого на переживание за себя эмоций не остается. Весь страх, гнев, слезы – с теми, кому сейчас хуже.

Украинцы сейчас, как единый организм: болит у одного — и ты чувствуешь боль. И также с храбростью.

Несмотря на все ужасы войны, украинцы видят, как борются Вооруженные Силы, как только что выехавшие из подвалов Мариуполя люди уже сами становятся волонтерами, чтобы помогать другим, как повседневно работает ГСЧС, ежедневно разбирая завалы от авиабомбардировок, или железнодорожники, которые проводят эвакуацию под обстрелами. Вот она, храбрость.

Международное сотрудничество было заложено еще в мирное время

— С первых дней войны я получаю письма своих коллег — первых леди мира. Сначала это были письма поддержки, которые затем переросли в письма-предложения конкретной помощи.

Сотрудничество со многими первыми леди было заложено еще в мирное время. Только в августе 2021 года (за день до 30-летия нашей Независимости) мы провели первый киевский Саммит первых леди и джентльменов мира, и вот теперь это сообщество активно помогает нашим людям за рубежом.

Мы инициируем и реализуем совместные проекты: эвакуацию детей-сирот и отправку онкобольных детей на лечение, проекты в направлении образовательных и культурных инициатив.

Я искренне благодарна каждой из своих подруг, первым леди за помощь нашим детям, чтобы они смогли быстрее адаптироваться к новым городам и обстоятельствам, за помощь в том, чтобы они смогли наладить привычное для них расписание дня, найти новых друзей и за предоставление им возможности для социализации/общения со сверстниками.

Джил Байден, к сожалению, лично не выходила на связь. Надеюсь, что наше сотрудничество начнется как можно скорее.

Мы верим в будущее, более того, мы верим в победу

— Говорят, хочешь мира, будь готов к войне. Есть еще одно выражение — первыми сломаются те, кто верит, что все скоро закончится. Но не верить — это другая крайность.

Выдающийся психолог Виктор Франкл, переживший нацистские концлагеря, писал о них: “Тот, кто не верит в свое будущее, тот погиб”.

Мы верим в будущее, более того, мы верим в победу. Мы готовы к любой дистанции, которая потребуется для нее. А если она придет раньше ожидаемого времени, конечно, мы встретим ее еще более радостными.

Пресс-конференция Владимира Зеленского 23 апреля в метро Киева прошла при участии украинских и мировых медиа. Читай главные тезисы и смотри полное видео пресс-конференции Зеленского.