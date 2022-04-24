Інтерв'ю

Українці зараз, як єдиний організм — інтерв’ю Олени Зеленської про виклики та біль війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Квітня 2022, 15:00
Інтерв'ю Олени Зеленської - інтерв'ю першої леді України 23.04.2022
Фото: Instagram

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