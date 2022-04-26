Вони погрожують чи пристрілюються? Зеленський вибухнув через ракети над українськими АЕС

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення, в якому згадав про роковини катастрофи на ЧАЕС та нові ядерні загрози з боку Росії.

Зокрема, він зазначив, що цього року Росія створила нові загрози, які могли б перевершити навіть ту найстрашнішу аварію 1986 року.

Він пригадав пожежу на Запорізькій АЕС, що сталася 4 березня внаслідок обстрілів станції військами Російської Федерації. На той момент окупанти не думали, чим може скінчитися обстріл ядерного об’єкта.

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— Якби світ не прокинувся тієї ночі, ми би сьогодні вже не згадували би про Чорнобиль, бо всі думки були б про те, що Росія наробила на Запорізькій АЕС.

На думку президента, Росія забула про страшну трагедію на ЧАЕС. Адже інакше не можна пояснити, чому сьогодні, 26 квітня, російські ракети пролетіли над трьома українськими АЕС: Запорізькою, Хмельницькою, Південноукраїнською.

Що це таке? Вони що, погрожують? Чи пристрілюються? Просто немає слів!

Володимир Зеленський переконаний: після всього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто у світі не може почуватися безпечно, знаючи, яка кількість атомних об’єктів, ядерної зброї та відповідних технологій є в російської держави

— Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль над російськими атомними обʼєктами та ядерними технологіями, – переконаний глава держави.

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