Україна

Вони погрожують чи пристрілюються? Зеленський вибухнув через ракети над українськими АЕС

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 26 Квітня 2022, 22:49

Більше відео
0:05:11
Арестович та Резніков
Віри їм немає, ми пам’ятаємо Іловайськ: Арестович про терористичну активність РФ у Придністров’ї та ситуацію в Маріуполі
Міст через дністровський лиман
Ракетний удар по Одещині: зруйновано стратегічний міст
українська мова
Спалити всі мости: українці масово відмовляються від російської мови
Річниця катастрофи на ЧАЕС
Роковини аварії на ЧАЕС та як Путін спробував розіграти “ядерну карту” під час війни в Україні
Дивитись більше

Останні відео
0:10:20
Володимир Зеленський

Вони погрожують чи пристрілюються? Зеленський вибухнув через ракети над українськими АЕС
0:05:11
Арестович та Резніков
Віри їм немає, ми пам’ятаємо Іловайськ: Арестович про терористичну активність РФ у Придністров’ї та ситуацію в Маріуполі
Міст через дністровський лиман
Ракетний удар по Одещині: зруйновано стратегічний міст
Придністров'я
Вибухи у Тирасполі, паніка, затори на кордонах — що відбувається у невизнаному Придністров’ї
українська мова
Спалити всі мости: українці масово відмовляються від російської мови
0:02:03
Монумент дружби народів
У Києві зносять монумент під Аркою дружби народів — першою пала голова росіянина
0:05:14
Реакція французів на перемогу Макрона - розповідає Ірена Карпа
Ірена Карпа про настрої французів після президентських виборів — чи досі Україна у фокусі уваги
Річниця катастрофи на ЧАЕС
Роковини аварії на ЧАЕС та як Путін спробував розіграти “ядерну карту” під час війни в Україні
0:03:25
Тероборона Києва
Кожен на своєму місці: Київська тероборона вразила своєю мужністю всю Україну та продовжує тренуватись
Обстріли Оріхів
Вибухи у Запоріжжі та Миколаєві: що відомо про нові обстріли 26 квітня
Більше відео
Арестович та Резніков
Читати далі
Віри їм немає, ми пам’ятаємо Іловайськ: Арестович про терористичну активність РФ у Придністров’ї та ситуацію в Маріуполі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь