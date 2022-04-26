Они угрожают или пристреливаются? Зеленский возмущен пролетами ракет над украинскими АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение, в котором упомянул о годовщине катастрофы на ЧАЭС и новых ядерных угрозах со стороны России.

В частности, он отметил, что в этом году Россия создала новые угрозы, которые могли бы превзойти даже ту страшную аварию 1986 года.

Он вспомнил о пожаре на Запорожской АЭС, который вспыхнул 4 марта вследствие обстрелов станции войсками Российской Федерации. На тот момент оккупанты не думали, чем может закончиться обстрел ядерного объекта.

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— Если бы мир не проснулся той ночью, мы бы сегодня уже не вспоминали о Чернобыле, потому что все мысли были бы о том, что Россия наделала на Запорожской АЭС.

Президент убежден: Россия забыла страшную трагедию на ЧАЭС. Иначе нельзя объяснить, почему сегодня, 26 апреля, российские ракеты пролетели над тремя украинскими АЭС: Запорожской, Хмельницкой, Южноукраинской.

Что это такое? Они что, угрожают? Пристреливаются ли? Просто нет слов!

Владимир Зеленский убежден: после всего, что российские военные натворили в Чернобыльской зоне и на Запорожской АЭС, никто в мире не может чувствовать себя в безопасности, зная, какое количество атомных объектов, ядерного оружия и соответствующих технологий есть у России.

— Если в России забыли, что такое Чернобыль, это значит, что требуется глобальный контроль над российскими атомными объектами и ядерными технологиями, — убежден глава государства.

А мы советуем почитать, как выжить во время ядерного взрыва: самое главное, что нужно знать и взять с собой. И пусть эта информация тебе не пригодится.