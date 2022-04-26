Ракетний удар по Одещині: зруйновано стратегічний міст

У вівторок, 26 квітня, російські військові завдали ракетного удару по Одещині. Внаслідок цього було пошкоджено міст, що вів до Одеси.
Таку інформацію підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження.
Міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження.
Згодом стало відомо, що ракетний удар стався о пів на першу дня. Руйнувань зазнав міст через Дністровський лиман на Одещині.
Рух мостом перекрито з міркувань безпеки. Автовласників просять обрати інші маршрути руху. Інформація про можливих постраждалих внаслідок обстрілу встановлюється.
Крім того, зруйновано залізничний міст через Дністровський лиман. Серед працівників залізниці ніхто не постраждав, повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін.
Зазначимо, що міст через Дністровський лиман — стратегічна транспортна артерія, яка пов’язує Одесу з румунським кордоном. Це також чи не єдине автомобільне та єдине залізничне сполучення з трьома районами Одеської області – Ізмаїльським, Болградським та Білгород-Дністровським.
Нагадаємо, що напередодні Росія обстріляла кілька залізничних об’єктів в Україні. Пролунали вибухи у Львові, Рівному, Жмеринці та Козятині.