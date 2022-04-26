Вибухи у Запоріжжі та Миколаєві: що відомо про нові обстріли 26 квітня

Новий ранок — нові обстріли з боку російських військ. Окупанти вдарили по Запоріжжю та Миколаєву. Розповідаємо, що наразі відомо про вибухи.

Обстріл Запоріжжя

Ранком російські військові вдарили по Запоріжжю. Мешканці міста кажуть про три вибухи.

Згодом у Запорізькій ОВА підтвердили вибухи в місті.

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Вранці о 6:50 зафіксовані “прильоти” у Запоріжжя. У місті пролунали вибухи. Деталі з’ясовуються.

Миколаїв

У Миколаєві було гаряче у ніч проти 26 квітня. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи в місті. Чекаємо на офіційне підтвердження від голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Луганщина

На Луганщині напередодні під вогнем опинилася Попасна. Ворог здійснив чотири потужні артилерійські атаки по місту. Ще дві атаки припали на Лисичанськ, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Люди заблоковані у підвалах. Ворог гатить з усього, що є — артилерія, авіація, навіть стрілецькі бої тривають.

Наразі найбільш зруйновані внаслідок обстрілів російських окупантів Попасна, Лисичанськ, Гірська громада.

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