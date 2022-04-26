Взрывы в Запорожье и Николаеве: новые обстрелы 26 апреля

Новое утро – новые обстрелы со стороны российских войск. Оккупанты ударили по Запорожью и Николаеву. Рассказываем, что известно о взрывах на сейчас.
Утром российские военные ударили по Запорожью. Жители города сообщают о трех взрывах.
Впоследствии в Запорожской ОВА подтвердили взрывы в городе.
Утром в 6:50 зафиксированы “прилеты” в Запорожье. В городе раздались взрывы. Детали выясняются.
Утром в 6:50 зафиксированы “прилеты” в Запорожье. В городе раздались взрывы. Детали выясняются.
В Николаеве было жарко в ночь на 26 апреля. Местные жители сообщали о взрывах в городе. Ждем официального подтверждения от главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
В Луганской области накануне под огнем оказалась Попасная. Враг совершил четыре мощных артиллерийских атаки по городу. Еще две атаки пришлись на Лисичанск, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Люди заблокированы в подвалах. Враг бьет из всех видов оружия — артиллерия, авиация, даже стрелковые бои продолжаются.
В настоящее время наибольшие разрушения в результате обстрелов российских оккупантов в Попасной, Лисичанске, Горной общине.
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