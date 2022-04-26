Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 26 апреля

Страна оккупантов с каждым днем все больше становится похожа на настоящий ад. Сначала начали вылезать черти, а теперь она пылает, правда, частично.

Что ж, для того, чтобы она максимально приблизилась к своему прототипу, стоит сделать один очень важный ритуал – выгнать всю нечисть из нашей родной земли на их собственную, проклятую навечно.

В этом нам традиционно помогут ВСУ, а Генштаб сообщает куда и с какой интенсивностью гнать. Также он предупреждает о потенциально опасных путях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине на 26 апреля

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине на 26 апреля 2022 года

Противник и дальше осуществляет наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного пути с оккупированным Крымом.

Российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением стратегических бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено.

На Слобожанщине идет частичная блокировка Харькова, разрушение его инфраструктуры, поражение позиций защитников Харьковской области с применением авиации и артиллерии.

В районе города Изюм враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка – Заводы и Дибровно – Курулько.

На Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровой Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Успеха не имел, понес потери.

На Южнобужском направлении враг сосредоточивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

В Мариуполе враг продолжает уничтожать город, блокируя местных жителей и часть наших защитников в районе завода Азовсталь.

На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Большая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости в срок до 28 апреля покинуть населенный пункт. К жителям, не выполнившим приказ, будет применена принудительная эвакуация.

На временно захваченной территории Запорожской области в городе Энергодар сотрудниками федеральной службы безопасности РФ продолжается проведение фильтрационных мероприятий.

Украинские защитники и защитницы держат оборону и наносят вражеским войскам потери на направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Мы никогда не простим ни минуты страданий украинского народа и отомстим за каждого. Наши украинские воины уже начали это делать. Читай, как ВСУ уничтожают силы РФ.