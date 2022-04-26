Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 26 квітня

Країна окупантів з кожним днем все більше стає схожою на справжнє пекло. Спочатку почали вилазити чорти, а тепер вона палає, щоправда, лише частково.

Що ж, для того, щоб вона максимально наблизилась до свого прототипу, варто зробити один дуже важливий ритуал — вигнати всю нечисть з нашої рідної землі на їх власну, прокляту навічно.

У цьому нам традиційно допоможуть ЗСУ, а Генштаб повідомляє, куди саме і з якою інтенсивністю гнати. Також він попереджає про потенційно небезпечні шляхи та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 26 квітня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 26 квітня 2022 року

Противник і надалі здійснює наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької й Луганської областей та утримання сухопутного шляху з окупованим Кримом.

Російські війська завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, зокрема із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів та підводних човнів.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанщині триває часткове блокування Харкова, руйнування його інфраструктури, ураження позицій захисників Харківщини із застосуванням авіації та артилерії.

В районі міста Ізюм ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Андріївка – Заводи та Дібровне – Курулька.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мав, зазнав втрат.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

В Маріуполі ворог продовжує знищувати місто, блокуючи місцевих жителів та частину наших захисників в районі заводу Азовсталь.

На тимчасово захопленій території Херсонської області, в селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність, у термін до 28 квітня, залишити населений пункт. До жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію.

На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Енергодар, співробітниками федеральної служби безпеки РФ продовжується проведення фільтраційних заходів.

Українські захисники та захисниці тримають оборону та завдають ворожим військам втрат на напрямках, де тривають активні бойові дії.

Ми ніколи не пробачимо жодної хвилини страждань українського народу та помстимося за кожного. Наші українські воїни вже почали це робити.. Читай, як ЗСУ знищують сили РФ.