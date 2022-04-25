Російська армія наближається до Запоріжжя. Як місто готується до оборони

За даним Генштабу, російська армія намагається просунутися до Запоріжжя. Окупанти накопичили чимало техніки та солдат на цьому напрямку.

І поки оборонці відбивають атаки загарбників — обласний центр укріплюється на підступах. Допомога для зміцнення рубежів – надходить з усієї країни.

Мирний ландшафт на околицях Запоріжжя стає польовою фортецею. Екскаваторами риють якомога глибші окопи. А сосни, ялинки та смереки надіслали з Івано-Франківської області, каже голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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— Також допомагають хлопці на техніці, що приїхала з Рівненщини. Очікуємо ще допомоги з інших центральних регіонів України.

Окопи завглибшки людського зросту найближчим часом стануть повноцінними фортифікаціями, адже їх зміцнюватимуть не лише деревом, а бетоном.

Будівельники оборонних споруд кажуть, що пройти крізь їхні мури та окопи у ворога немає жодних шансів.

В Запорізькій області напружена ситуація чи не з перших днів великої війни. Раніше ми розповідали про псевдоочільників, окуповані території та гарячі точки — детально про ситуацію в Запорізькій області.