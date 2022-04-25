Там починаються нові Бучі. Обстріли, псевдоочільники, гарячі точки у Запорізькій області

Деякі населені пункти Запорізької області перебувають в окупації майже з перших днів повномасштабної війни. Жителі області пережили чимало жахіть від рук російських окупантів.

Окуповане Запоріжжя

Під окупацією російських військ у Запорізькій області нині перебувають великі міста: Мелітополь, Бердянськ, Енергодар і Токмак. Також тимчасово окуповано велику кількість селищ і сіл області.

Псевдоочільники

На окупованих територіях росіяни намагаються змусити людей слухати нових “мерів”.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

В Енергодарі російські військові посадили у крісло очільника міста депутата ОПЗЖ Андрія Шевчика.

Щоб люди виявили до нього прихильність, почали роздавати листівки, в яких обіцяють позбавити людей кредитних зобов’язань та боргів за комуналку.

Псевдоочільниця тимчасово окупованого Мелітополя Галина Данильченко запровадила у місті московський час та наполягає, щоб навчання в школах велося за російською програмою.

Хочемо нагадати, що раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров був викрадений та перебував у полоні окупантів. Нині він розповідає про ситуацію в місті, намагається відстояти громадян та кричить про звірства російських військових та мародерів усьому світові.

А ще в цьому місті росіяни відключили зв’язок та інтернет українських операторів, лишили тільки кремлівське телебачення.

Тим часом у Бердянську з’явився мер-маріонетка Олександр Сауленко.

Нові Бучі в Запорізькій області

На Великдень ми зрозуміли, що в російських людей немає нічого святого. Вони обстрілювали Україну та називали це “великодніми подарунками”.

Вчора, 24 квітня, радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live повідомив, що вже на трьох напрямках Запорізької області повторюються нові Бучі.

Це буде продовжуватися доти, доки наша країна не матиме достатньо зброї для відвоювання захоплених територій, — сказав Арестович.

Він додав, що окупанти продовжують убивати та ґвалтувати мирних громадян, бо “по-іншому вони не вміють”.

(обстріл Гуляйполя Запорізької області, фото: Національна поліція Запорізької області)

А по самому Запоріжжю окупанти теж завдають ударів. 21 квітня від вибуху постраждав поїзд для евакуації людей. В ньому вилетіли вікна. Тоді ж Запорізька ОВА повідомила, що зафіксовано два “прильоти” по острову Хортиця.

Внаслідок цього була пошкоджена будівля санаторію-профілакторію одного з підприємств, постраждали вісім людей.

(фото: запорізька ОДА)

Ситуація на фронті: Запоріжжя

Запорізька ОВА повідомляє, що російські військові готуються до наступу. Окупаційні російські війська зібрали багато техніки та особового складу на ділянці лінії фронту Велика Новосілка — Новодарівка — Малинівка.

Ворог намагається просуватися в напрямку Запоріжжя, але йому це погано вдається.

Місто продовжує приймати евакуйованих людей з Маріуполя та інших міст, а також направляє туди гуманітарну допомогу.

Біля села Кам’янське Василівського району зруйнований міст, тож через погані погодні умови гуманітарна колона не змогла самотужки проїхати розмиту ділянку дороги.

Утім, Запоріжжя продовжує готуватися до оборони.

Гарячі точки Запорізької області

Зараз найбільш небезпечні напрямки на Запоріжжі — це Оріхівський напрямок, район Василівки та Пологи.

Напередодні російські загарбники обстріляли ракетною системою Ураган Василівку . Цей обстріл був здійснений з боку м. Бурчак, яке тимчасово перебуває під окупацією.

Через небезпеку артилерійських обстрілів поблизу Оріхова мешканців переконливо просять утриматися від поїздок у цьому напрямку.

(обстріли в Оріхові, фото: Національна поліція Запорізької області)

Речник Запорізької ОВА полковник Іван Ареф‘єв також звертає увагу, що через погані погодні умови та незадовільний стан доріг, які розмиті дощами, не варто пробувати рухатися у напрямку Василівки.

Пологи теж перебувають під обстрілами. 16 квітня, за словами голови Пологівської військової адміністрації Артура Крупського, обстріл відбувався снарядами або мінами. Постраждали люди. Серед них — 12-річна дівчинка.

Вивезення зерна та згадки про голод

Нещодавно Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські військові вивозять з Херсонської та Запорізької області зерно.

Так хочуть створити голод не тільки в Україні, а й у світі.

Жителі окупованого Криму повідомляють, що останнім часом вони помітили збільшення кількості вантажних потягів, на вагонах яких написано “зерно”. Усі вони належать Північно-Кавказькій залізниці.

Крім того, кілька тижнів тому російські військові викрали зерно з Бердянського порту.

Наголошуємо, що вивезення зерна та продуктів харчування з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Сьогодні вранці, 25 квітня, Росія завдала ракетного удару по всій території України. Раніше ми розповідали про вибухи у Львові, Рівному, Умані.