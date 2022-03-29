Псевдоочільники диктують свої правила. Розповідаємо про ситуацію в Запорізькій області

Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами.

Це підтвердив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов. І нагадав, що за державну зраду передбачено довічне ув’язнення.

Тим часом в окупованих містах на Запоріжжі псевдоочільники, яких російські загарбники призначили на керівні посади, заходилися діяти.

В окупованому Енергодарі містяни вийшли на проукраїнський мітинг з вимогою відпустити заступника мера Івана Самойдюка, якого терористи взяли у заручники понад тиждень тому.

А самі рашисти посадили у крісло очільника міста депутата ОПЗЖ Андрія Шевчика та роздають листівки, в яких обіцяють позбавити людей кредитних зобов’язань та боргів за комуналку.

Їхні гасла — на кшталт нацистських під час другої світової війни.

Псевдоочільниця тимчасово окупованого Мелітополя Галина Данильченко обіцяє те саме, щоправда, яким коштом це відбуватиметься, не каже.

Також Данильченко запровадила у місті московський час та наполягає, щоб навчання в школах велося за російською програмою.

Тим часом у Бердянську мер-маріонетка Олександр Сауленко влаштував на камеру виставу з гуманітарною допомогою з розтрощеного рашистами Маріуполя.

Правоохоронці порушили проти псевдоочільників карні провадження та закликають не коритися й ігнорувати їхні фейкові закони.

Раніше справжній мер Маріуполя розповів про ситуацію в місті та заявив, що їм потрібна повна евакуація. Їм потрібна хоч якась гуманітарна допомога, яка не може тижнями доїхати до міста. Тож заяви “мера” Бердянська про гуманітарку з Маріуполя просто безглузді.