Псевдоглавы диктуют свои правила. Рассказываем о ситуации в Запорожской области

Глава Балаклейской территориальной общины Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами.

Это подтвердил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов. И напомнил, что за государственную измену предусмотрено пожизненное заключение.

Между тем в оккупированных городах в Запорожье псевдоглавы, которых российские захватчики назначили на руководящие должности, принялись действовать.

В оккупированном Энергодаре горожане вышли на проукраинский митинг с требованием отпустить заместителя мэра Ивана Самойдюка, которого террористы взяли в заложники больше недели назад.

А сами рашисты посадили в кресло главы города депутата ОПЗЖ Андрея Шевчика и раздают листовки, в которых обещают лишить людей кредитных обязательств и долгов за коммуналку.

Их лозунги напоминают нацистские во время Второй мировой войны.

Псевдоглава временно оккупированного Мелитополя Галина Данильченко обещает то же самое. Правда, за что это будет происходить, не говорит.

Также Данильченко ввела в городе московское время и настаивает на том, чтобы обучение в школах велось по российской программе.

Тем временем в Бердянске мэр-марионетка Александр Сауленко устроил на камеру спектакль с гуманитарной помощью с разбитого рашистами Мариуполя.

Правоохранители возбудили против псевдоглав уголовные производства и призывают не повиноваться и игнорировать их фейковые законы.

Ранее настоящий мэр Мариуполя рассказал о ситуации в городе и заявил, что им нужна полная эвакуация. Им нужна хоть какая-то гуманитарная помощь, которая не может неделями доехать до города. Поэтому заявления “мэра” Бердянска о гуманитарке из Мариуполя звучат глупо.