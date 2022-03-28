Жители находятся за чертой гуманитарной катастрофы. Мэр Мариуполя о ситуации в городе

Все мы знаем, какие ужасы происходят в Мариуполе. Власть, волонтёры и наши партнёры прикладывают все усилия, чтобы спасти оттуда людей или, хотя бы привезти гуманитарную помощь.

Мэр города Вадим Бойченко рассказал об ситуации в городе.

Ситуация была, есть и остается крайне тяжелой.

— Наши уважаемые и героические мариупольцы, которые остались в городе, находятся за чертой гуманитарной катастрофы.

Мэр заявил, что с первого марта город находится в оккупации и военные РФ делала все, чтобы людей держать, как настоящие террористы, заблокированными и вести долгий диалог о возможной эвакуации.

Они превратили 150 единиц коммунального транспорта, на котором хотели вывезти мариупольцев, в ноль.

— Люди, которые со слезами на глазах, подходили к блокпосту и просили выпустить их отсюда, получали ответ — “такой команды нет”.

Те люди, которые называют себя “освободительными войсками” — настоящие фашисты, — заявил Бойченко.

Мэр Мариуполя сказал то, что происходит с Украиной и конкретно с Мариуполем и Черниговом — это геноцид.

Также Бойченко сообщил, что все ещё много людей остается в Мариуполе, приблизительно около 160 тысяч.

Нам нужна полная эвакуация города Мариуполь.

Бойченко сказал, что надеется, что нашим партнерам (Турции и Франции) удастся надавить (на РФ — ред.) и договориться об устойчивых зеленных коридорах.

Недавно по Украине ударили не менее 70 российских ракет. В Министерстве обороны рассказали о рекордном количестве ракет и назвали это слабостью и истерикой.