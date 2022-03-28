Мешканці перебувають за межею гуманітарної катастрофи. Мер Маріуполя про ситуацію у місті

Всі ми знаємо, які жахіття відбуваються в Маріуполі. Влада, волонтери та наші партнери докладають усіх зусиль, щоб врятувати звідти людей або хоча б привезти гуманітарну допомогу.

Мер міста Вадим Бойченко розповів про ситуацію у місті.

Ситуація була, є і залишається дуже важкою.

— Наші шановні та героїчні маріупольці, що залишилися у місті, знаходяться за межею гуманітарної катастрофи.

Мер заявив, що з першого березня місто перебуває в окупації й військові РФ робили все, щоб людей тримати, як справжні терористи, заблокованими й вести довгий діалог про можливу евакуацію.

Вони перетворили 150 одиниць комунального транспорту, на якому хотіли вивезти маріупольців на нуль.

— Люди, які зі сльозами на очах, підходили до блокпоста та просили випустити їх звідси, отримували відповідь — “такої команди немає”.

Ті люди, які називають себе “визвольними військами” — справжні фашисти, — заявив Бойченко.

Мер Маріуполя сказав те, що выдбуваэться з Україною та конкретно з Маріуполем та Черніговом — це геноцид.

Також Бойченко повідомив, що все ще багато людей залишається у Маріуполі приблизно близько 160 тисяч.

Нам потрібна повна евакуація Маріуполя.

Бойченко сказав, що сподівається, що нашим партнерам (Туреччини та Франції) вдасться натиснути (на РФ — ред.) та домовитися про стійкі зелені коридори.

Нещодавно по Україні вдарили не менше 70 російських ракет. У Міністерстві оборони розповіли про рекордну кількість ракет і назвали це слабкістю та істерикою.