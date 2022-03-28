Мешканці перебувають за межею гуманітарної катастрофи. Мер Маріуполя про ситуацію у місті

Всі ми знаємо, які жахіття відбуваються в Маріуполі. Влада, волонтери та наші партнери докладають усіх зусиль, щоб врятувати звідти людей або хоча б привезти гуманітарну допомогу.
Мер міста Вадим Бойченко розповів про ситуацію у місті.
Ситуація була, є і залишається дуже важкою.
Ситуація була, є і залишається дуже важкою.
— Наші шановні та героїчні маріупольці, що залишилися у місті, знаходяться за межею гуманітарної катастрофи.
Мер заявив, що з першого березня місто перебуває в окупації й військові РФ робили все, щоб людей тримати, як справжні терористи, заблокованими й вести довгий діалог про можливу евакуацію.
Вони перетворили 150 одиниць комунального транспорту, на якому хотіли вивезти маріупольців на нуль.
Вони перетворили 150 одиниць комунального транспорту, на якому хотіли вивезти маріупольців на нуль.
— Люди, які зі сльозами на очах, підходили до блокпоста та просили випустити їх звідси, отримували відповідь — “такої команди немає”.
Ті люди, які називають себе “визвольними військами” — справжні фашисти, — заявив Бойченко.
Мер Маріуполя сказав те, що выдбуваэться з Україною та конкретно з Маріуполем та Черніговом — це геноцид.
Також Бойченко повідомив, що все ще багато людей залишається у Маріуполі приблизно близько 160 тисяч.
Нам потрібна повна евакуація Маріуполя.
Нам потрібна повна евакуація Маріуполя.
Бойченко сказав, що сподівається, що нашим партнерам (Туреччини та Франції) вдасться натиснути (на РФ — ред.) та домовитися про стійкі зелені коридори.
Нещодавно по Україні вдарили не менше 70 російських ракет. У Міністерстві оборони розповіли про рекордну кількість ракет і назвали це слабкістю та істерикою.