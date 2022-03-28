Признак слабости и истерики: в Минобороны о рекордном количестве ракет, выпущенных по Украине

Накануне, 27 марта, Российская Федерация выпустила по Украине рекордное количество ракет одновременно — не менее 70 единиц. Из них долетели всего восемь. О чем это может свидетельствовать и какие направления остаются самыми горячими, рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

— Сегодня ночью, пожалуй, большинство граждан нашей страны не спали, я подтверждаю это. И у меня над головой все это летало сегодня, — поделилась она.

По словам Анны Маляр, количество использованных Россией ракет уже исчисляется сотнями.

Это признак слабости и истерики, потому что никаким другим способом враг поразить нас не может.

И даже там, где врагом временно заняты территории, все равно продолжаются бои, идет сопротивление российской оккупации.

Самые горячие направления на фронте

Сегодня отбивают штурм в Верхнеторецке (Донецкая обл. — ред.).

Прямо сейчас сдерживается продвижение в направлении Запорожья.

Горячо на подступах к Киеву.

До сих пор ведутся бои в Херсонской области.

Активные действия продолжаются, и нигде российским военным не удается добиться успеха.

Поэтому ракеты — это единственный способ поразить очень мощно.

Но и здесь враг ошибся, потому что российское военное командование рассчитывало, что у Украины нет ПВО, однако оно работает и спасает миллионы жизней.

Ситуация в Киеве

Вокруг Киева враг пытается прорвать для себя коридор, блокировать транспортные пути. Но оборона столицы продолжается. Задействованы Сухопутные войска, Десантно-штурмовые войска, Силы специальных операций, тероборона, сами киевляне очень активны в обороне.

Врагу очень сложно.

В то же время от своей цели он не открещивается.

Мы все понимаем, что захваченный Киев — это, по сути, захваченная Украина, — говорит Маляр.

Она добавляет: мы должны все понимать, что победа не случится завтра, и нам нужно максимально приближать ее.

— Наша победа — это не сегодня и не завтра. Это долгий путь, который обязательно будет победным, но мы все должны набраться сил и каждый вносить свой вклад в победу, — резюмировала заместитель министра обороны.