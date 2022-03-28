Признак слабости и истерики: в Минобороны о рекордном количестве ракет, выпущенных по Украине

Накануне, 27 марта, Российская Федерация выпустила по Украине рекордное количество ракет одновременно — не менее 70 единиц. Из них долетели всего восемь. О чем это может свидетельствовать и какие направления остаются самыми горячими, рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.
— Сегодня ночью, пожалуй, большинство граждан нашей страны не спали, я подтверждаю это. И у меня над головой все это летало сегодня, — поделилась она.
По словам Анны Маляр, количество использованных Россией ракет уже исчисляется сотнями.
Это признак слабости и истерики, потому что никаким другим способом враг поразить нас не может.
Это признак слабости и истерики, потому что никаким другим способом враг поразить нас не может.
И даже там, где врагом временно заняты территории, все равно продолжаются бои, идет сопротивление российской оккупации.
Активные действия продолжаются, и нигде российским военным не удается добиться успеха.
Поэтому ракеты — это единственный способ поразить очень мощно.
Поэтому ракеты — это единственный способ поразить очень мощно.
Но и здесь враг ошибся, потому что российское военное командование рассчитывало, что у Украины нет ПВО, однако оно работает и спасает миллионы жизней.
Вокруг Киева враг пытается прорвать для себя коридор, блокировать транспортные пути. Но оборона столицы продолжается. Задействованы Сухопутные войска, Десантно-штурмовые войска, Силы специальных операций, тероборона, сами киевляне очень активны в обороне.
Врагу очень сложно.
Врагу очень сложно.
В то же время от своей цели он не открещивается.
Мы все понимаем, что захваченный Киев — это, по сути, захваченная Украина, — говорит Маляр.
Мы все понимаем, что захваченный Киев — это, по сути, захваченная Украина, — говорит Маляр.
Она добавляет: мы должны все понимать, что победа не случится завтра, и нам нужно максимально приближать ее.
— Наша победа — это не сегодня и не завтра. Это долгий путь, который обязательно будет победным, но мы все должны набраться сил и каждый вносить свой вклад в победу, — резюмировала заместитель министра обороны.