Как быстро растут грибы после дождя — когда нужно идти в лес на “охоту”

Сбор грибов является хорошим видом отдыха на природе. Кое-кого это расслабляет и помогает собрать мысли в кучу. Поэтому люди после дождя спешат на охоту за грибами. Но знаешь ли ты, как быстро растут грибы после дождя?

Наверное, всем известно, что грибы растут довольно быстро. Даже существует известный фразеологизм: “Растут, как грибы после дождя”. Но насколько это быстро: час, день, два дня?

Узнай, как быстро растут белые грибы, маслята, опята и другие после дождя, в материале.

Как быстро растут грибы после дождя

Грибы действительно растут очень быстро, если сравнивать их с другими видами растений. Некоторые грибы можно собирать уже через несколько часов после дождя.

Но следует заметить, что на рост грибов влияет не только дождь, нужно учитывать и другие факторы. Грибам для быстрого роста нужна высокая температура воздуха и нормальная влажность.

В среднем процесс созревания грибов составляет от 3 до 7 дней. За это время они увеличиваются в размерах и набирают вес.

Когда лучше собирать грибы после дождя

Если ты задумываешься, на какой день после дождя собирать грибы, этот материал для тебя. После дождя в лес за грибами буквально через день можно бежать весной и в начале лета. А осенью грибы растут медленнее из-за изменения температуры.

Вот маленькая шпаргалка насчет того, сколько времени растут грибы после дождя:

белый гриб после дождя полностью созревает через 3 дня;

маслята появляются через 6 часов после дождя, а полностью созревают за 3 суток;

подосинники созревают всего за один день;

сморчки вырастают на высоту до 30 см всего за 1 час;

опята можно найти через 24 часа после дождя, но созревают для потребления они аж через 7 дней;

подберезовик нужно собирать через 5 дней после дождя;

медленнее всего растут лисички, им нужно около 3 недель;

польский гриб следует собирать через неделю после дождя.

Где искать грибы

В разную погоду грибы можно найти в разных местах. Если погода влажная, то грибы появляются там, где среда менее влажная, например, сухие возвышенности, хорошо прогреваемые солнцем. Больше всего их можно найти там, где деревья растут реже. А если погода сухая, то грибы будут расти в тени деревьев и густой траве, где собирается влага.

Если ты собираешь грибы после дождя в сосновом лесу, то там можно найти белые грибы, подберезовики и сыроежки, в еловом лесу растут рыжики и лисички. В пойменных лесах больше сморчков и опят. А на лугах и пастбищах растет много шампиньонов.

Если ты не хочешь ходить в лес за грибами, то читай, как вырастить грибы в домашних условиях.

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