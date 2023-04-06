Как вырастить грибы в домашних условиях: самый популярный способ

Сейчас в любом садовом магазине можно увидеть целые витрины пачек грибов с мицелием. При этом, нужно просто купить пачку, и на обратной стороне будет пошаговая инструкция.

В ней есть все о том, как правильно развести и ухаживать именно за этим видом грибов. Как вырастить грибы в домашних условиях: основной способ — читай в материале.

Как вырастить грибы в домашних условиях: определись с выбором грибов

Легче всего выращивать дома такие виды:

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вешенки;

шампиньоны;

шиитаке.

Способы выращивания таких грибов похожи, вешенки, например, лучше выращивать в соломе. Шиитаке садят на лиственных опилках, а шампиньоны — в навозе. Их легко выращивать в опилках или соломе. Важно выращивать те грибы, которые тебе нравятся.

Выращивание грибов в домашних условиях: выбери грибницу

Грибница — это опилки, которые пронизанные грибным мицелием. По сути, это — корневая структура гриба. Ее используют в качестве саженцев растений для содействия росту.

Грибницы заказывают в интернете или садоводческих магазинах.

Лучше всего покупать грибницы, а не споры. Выращивание грибов из спор требует больше знаний и практики, и лучше всего подходит тем, кто в этом разбирается.

Как вырастить грибы в домашних условиях: пошаговая инструкция

Стерилизуй питательную среду. Если ты выращиваешь грибы в соломе или опилках, стерилизуй данный субстрат перед посевом грибницы. Для этого помести его в термостойкую миску и добавь воды, чтобы солома или опилки стали сырыми. Поставь миску в микроволновую печь и прогрей ее на высокой мощности в течение нескольких минут. Нагрей субстрат и тщательно распредели в нем мицелий. Положи несколько его пригоршней в противень. Вмешай грибницу в субстрат и поставь противень на электроподушку, установленную на 21°C. Это — идеальная температура для стимулирования роста. Все это нужно оставить в темноте (например, в шкафу на месяц). После этого необходимо перенести субстрат в кладовку (или любое другое темное и прохладное место). Насыпь на субстрат горсть почвы и опрыскай все достаточным количеством воды, чтобы тщательно смочить. Периодически проверяй смесь и по мере необходимости опрыскивай водой. Помни, что грибы любят прохладу. Поэтому тщательно следи за температурой воздуха.

Как выращивать грибы в домашних условиях: о сборе урожая

Собери урожай тогда, когда грибы полностью вырастут. Примерно через месяц появятся маленькие грибочки. Для этого нужно поддерживать влажность, прохладу и затемнение, чтобы способствовать их росту. Когда грибные шляпки полностью отделятся от своих ножек, можешь их собирать. Лучше всего делать это с помощью острого ножа. Перед приготовлением грибы промывают. Собранный урожай можно хранить в бумажном пакете в холодильнике до недели.

Если хочешь сохранить осеннюю свежесть грибов и на зиму, читай наш рецепт маринованных грибочков.

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