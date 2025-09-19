Грибной бум-2025: соцсети заполнили фото трофеев из леса

В этом году грибной сезон стартовал уже с 1 сентября, и соцсети мгновенно превратились в своеобразную карту тихой охоты.

Жители разных регионов делятся фотографиями полных корзин: где-то лес дарит крепкие белые грибы, где-то — рыжие подосиновики или подберезовики, а иногда встречаются и неожиданные сюрпризы — от рижиков до целых рядов опят на старых деревьях.

Мы собрали самые интересные находки грибников из разных уголков Украины.

Киевская область : белые, маслята и подосиновики

В Киевской области сезон начался особенно щедро. Уже 1 сентября местные жители одними из первых начали публиковать фото с белыми грибами, маслятами и подосиновиками.

Так, в Ирпене Игорь Швайка в группе Грибы Украины 3 сентября показал массивного белого гриба с темно-каштановой шляпкой.

Рядом попадались и маслята, и грибы-зонтики.

В соседнем Бучанском районе грибница Elena Elena похвасталась подосиновиками с ярко-оранжевыми шляпками, которые выглядели словно маленькие огоньки в траве.

А в Славутиче Наталья Корнилова нашла подберезовики прямо под березами — именно там, где им и положено расти.

Житомирская область : урожай с ложкой дегтя

В Житомирской области грибы собирают ведрами. Пользователи публикуют свои находки в разных Facebook-группах, делясь впечатлениями.

Особенно много оказалось маслят, но большинство из них были червивыми. Несмотря на это, грибники пишут, что настроение прогулки ничто не испортило: воздух хвойного леса, начало сезона и сама атмосфера тихой охоты дороже любого идеального урожая.

Львовская область : грибы даже на лугах

В Львовской области грибы ищут не только в лесу, но и прямо на приусадебных лугах.

В Сходнице Юлия Устиновская отмечает, что каждый день появляется что-то новое: то белые, то рижики, то сыроежки.

На одном из ее фото рядом с белым грибом сидела маленькая жабка, словно охраняла находку.

Черниговская область :фаворит сезона — красноголовцы

В Нежинском районе Лариса Зубко отмечает, что в этом году особенно радуют красноголовцы.

Белых грибов меньше, но эти красные красные появляются чуть ли не каждый день, — пишет грибница.

А уже через несколько дней в тех же лесах начали находить и белые грибы. В комментариях люди делятся не только фото, но и рецептами блюд, которые готовят из свежего урожая.

Ровенская область : урожай рядом с опасностью

Не отстает и Ровенская область. В Варашском районе Anatolii Voroniuk сфотографировал в лесу белые грибы и подосиновики, но рядом росли ярко-красные мухоморы.

Выглядели они сказочно, но одновременно напоминали, что на тихой охоте нужно быть предельно внимательным и никогда не путать съедобное с опасным.

Сумская область : вместо белых — корзины опят

На Кролевеччине у Димона Найденко случился забавный случай. Он отправился за белыми грибами, но встретил лишь мухоморы.

Уже на обратном пути решил проверить другое место — и наткнулся на целые ряды опят.

Не ожидал такого результата — корзины полные грибов! — написал он.

И потом показал фотографии деревьев, облепленных опятами от земли до ветвей.

Днепропетровская область : первые весенние находки

Сезон здесь начался еще весной. В конце марта грибник Сергей Денисенков выложил фото корзины со сморчками.

Это стало настоящим символом начала года: грибы появились, когда земля только начала прогреваться.

Среди привычных белых и подосиновиков попались и необычные виды. В комментариях люди писали, что это редкие и дорогие грибы, которые нечасто встречаются в украинских лесах.

Кто-то в шутку назвал находку золотыми грибами, другие советовали тщательно проверять информацию, ведь такие деликатесы требуют знаний и осторожности.

2025 год запомнится как сезон, когда грибы массово появились почти во всех регионах одновременно.

От весенних сморчков до осенних корзин белых и красноголовцев на Полесье и в Карпатах — украинские леса подарили людям не только богатый урожай, но и ощущение спокойствия.

Тихая охота в этом году стала больше, чем сбор еды. Для многих это превратилось в маленький праздник, где главный трофей — не только грибы, но и гармония с природой.

А теперь – о самом практичном: как правильно сохранить урожай. Сушка белых грибов – один из самых простых способов заготовки, ведь они хорошо держат форму, не теряют аромата и остаются питательными.

