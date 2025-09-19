Грибний бум-2025: соцмережі заповнили фото трофеїв із лісу

Цьогоріч грибний сезон розпочався вже з 1 вересня, і соцмережі миттєво перетворилися на своєрідну мапу тихого полювання

У кожному регіоні люди хваляться своїми знахідками: десь у кошиках — білі гриби, десь красноголовці чи підберезовики, а іноді трапляються й сюрпризи — від рижиків до цілих рядів опеньків на старих деревах.

Ми зібрали найцікавіші спостереження грибників з різних куточків України.

Київщина: білі, парасольки й підосиновики

На Київщині грибний сезон стартував багатим врожаєм. Уже з 1 вересня жителі області одними з перших поділилися у соцмережах фото своїх знахідок — кошиків з білими, маслючками та підосиновиками.

Зокрема в Ірпені Ігор Швайка у групі Гриби України 3 вересня показав кремезного білого гриба з темно-каштановим капелюшком, а поряд траплялися й парасольки та маслючки.

У сусідньому Бучанському районі грибниця Elena Elena похвалилася рудошапими підосиновиками, що виглядали, мов маленькі вогники серед трави.

До грибного сезону долучився й Славутич: Наталія Корнілова знайшла підберезовики просто під березами, які й дали їм назву.

Житомирщина: врожай з ложкою дьогтю

У Житомирській області люди активно постять фото з грибами. А деякі навіть збирають гриби відрами. Свої улови користувачі розміщають у різних Фейсбук групах.

Маслючків було найбільше, але вони виявилися червивими. Проте навіть це не зіпсувало настрою: як пишуть грибники, головне — атмосфера прогулянки, аромат соснового лісу і відчуття початку справжнього сезону.

Львівщина: гриби навіть на луках

На Львівщині, зокрема у Східниці, гриби знаходять не лише в лісі, а й на присадибних луках.

Юлія Устиновська розповідає, що щодня з’являється щось нове: біленькі, рижики, сироїжки. На одному з фото поряд з білим грибом навіть сиділа жабка, ніби охороняла знахідку.

Чернігівщина: красноголовці стали фаворитами

У Ніжинському районі Лариса Зубко зазначає, що цього року особливо радують красноголовці.

Білих грибів менше, але ці рудошапі красені з’являються мало не щодня, — пише грибниця.

Втім, уже за кілька днів у цих же лісах грибники почали знаходити й білі гриби. Грибники також зазначають, що цьогоріч урожай грибів їх дуже порадував, а деякі у коментарях діляться рецептами приготування своїх уловів.

Рівненщина: врожай поруч із небезпекою

Не відстає від інших регіонів і Рівненщина. У Вараському районі Anatolii Voroniuk сфотографував у лісі біленькі та підосиновики, але поруч з ними виросли яскраво-червоні мухомори.

Вони виглядали казково, та водночас нагадували, що у тихому полюванні важливо зберігати обережність і не плутати їстівне з небезпечним.

Сумщина: замість білих — кошики опеньків

На Кролевеччині Димон Найденко мав кумедну пригоду. Він ішов збирати білі гриби, але натрапив на мухомори.

Уже дорогою назад вирішив перевірити інше місце — і натрапив на цілі ряди опеньків.

Не очікував такого результату — повні кошики грибів! — написав він.

І він показав фото, де дерева вкриті опеньками від землі й до гілок.

Дніпропетровщина: перші весняні знахідки

Сезон тут розпочався ще задовго до осінніх походів у ліс. У кінці березня грибник Сергій Денисенков виклав світлини з кошиком зморшкуватих шапинок.

Серед типових для осені білих і підосиновиків трапилися й зовсім незвичні гриби. Люди писали, що це рідкісні та дорогі види, які зазвичай нечасто зустрічаються в українських лісах.

Дехто з жартом назвав знахідку золотими грибами, інші ж радили обережно перевіряти інформацію, адже такі делікатеси мають не лише високу ціну, а й потребують знань, щоб їх правильно визначити.

Для місцевих це було підтвердженням, що рік буде врожайним, адже гриби показалися ще тоді, коли земля тільки почала прогріватися.

2025-й запам’ятається як рік, коли врожай грибів охопив практично всю Україну одночасно.

Від весняних зморшкуватих шапинок до осінніх кошиків білих і красноголовців на Поліссі та в Карпатах — ліси подарували людям не лише гриби, а й відчуття спокою.

Тихе полювання цього сезону стало більшим, ніж збиранням їжі, — воно перетворилося на маленьке свято, де головний трофей не тільки гриби, а й гармонія з природою.

А тепер — про найпрактичніше: як правильно зберегти врожай. Сушіння білих грибів — один із найпростіших способів заготівлі, адже вони добре тримають форму, не втрачають аромату й залишаються поживними.

