Як сушити гриби на нитці: правила та поради для грибників

Захопливе заняття восени — збір та заготівля грибів. Якщо ти не хочеш довго готувати гриби для зимового зберігання, їх можна швидко та легко висушити.

Після сушки гриби не втрачають свого запаху, користі та смаку.

Сушити гриби можна кількома способами: у духовій печі, сушарці та на нитці. Ми розповімо тобі, як сушити гриби на нитці.

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Як сушити гриби на нитці

Перше й важливе правило, яке потрібно пам’ятати перед сушкою грибів на нитці: їх не можна мити. Якщо їх додатково намочити, це збільшить час їхньої сушки та змінить смак грибів.

Найкраще — протерти гриби сухою або вологою серветкою.

Сушити гриби на нитці бажано надворі, у сонячний та теплий час. Якщо таких умов немає, їх можна злегка підсушити у духовій печі, а на нитці — досушити надворі.

Тож, як правильно сушити гриби на нитці, розповідаємо далі.

Очисть гриби від лісового сміття. Якщо гриби великі, розріж їх навпіл. Маленького розміру гриби можна сушити цілими. Обери товсту нитку, прив’яжи її кінець до зубочистки або сірника. Нанизуй гриби й між кожним шматочком прив’язуй зубочистку чи сірник. Гриби суши на відкритому повітрі кілька днів.

Як правильно зберігати сушені гриби, ми писали раніше.

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