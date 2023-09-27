Как сушить грибы на нитке: правила и советы для грибников

Увлекательное занятие осенью — сбор и заготовка грибов. Если вы не хотите долго готовить грибы для зимнего хранения, их можно быстро и легко высушить.
После сушки грибы не теряют своего запаха, пользы и вкуса.
Сушить грибы можно несколькими способами: в духовой печи, сушилке и на нитке. Мы расскажем тебе, как сушить грибы на нитке.
Первое и важное правило, которое следует помнить перед сушкой грибов на нитке: их нельзя мыть. Если их дополнительно намочить, это увеличит время их сушки и изменит вкус грибов.
Лучше всего — протереть грибы сухой или влажной салфеткой.
Лучше всего — протереть грибы сухой или влажной салфеткой.
Сушить грибы на нитке желательно на улице, в солнечное и теплое время. Если таких условий нет, их можно слегка подсушить в духовой печи, а на нити досушить на улице.
Итак, как правильно сушить грибы на нитке, рассказываем дальше.
Как правильно хранить сушеные грибы, мы писали раньше.
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