Как сушить грибы на нитке: правила и советы для грибников

Увлекательное занятие осенью — сбор и заготовка грибов. Если вы не хотите долго готовить грибы для зимнего хранения, их можно быстро и легко высушить.

После сушки грибы не теряют своего запаха, пользы и вкуса.

Сушить грибы можно несколькими способами: в духовой печи, сушилке и на нитке. Мы расскажем тебе, как сушить грибы на нитке.

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Как сушить грибы на нитке

Первое и важное правило, которое следует помнить перед сушкой грибов на нитке: их нельзя мыть. Если их дополнительно намочить, это увеличит время их сушки и изменит вкус грибов.

Лучше всего — протереть грибы сухой или влажной салфеткой.

Сушить грибы на нитке желательно на улице, в солнечное и теплое время. Если таких условий нет, их можно слегка подсушить в духовой печи, а на нити досушить на улице.

Итак, как правильно сушить грибы на нитке, рассказываем дальше.

Очисти грибы от лесного мусора. Если грибы велики, разрежь их пополам. Маленького размера грибы можно сушить целиком. Выбери толстую нить, привяжи её конец к зубочистке или спичке. Нанизывай грибы и между каждым кусочком привязывай зубочистку или спичку. Грибы суши на открытом воздухе несколько дней.

Как правильно хранить сушеные грибы, мы писали раньше.

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