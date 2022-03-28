Намагаються задурити голову російським ТБ та створити гуманітарну кризу — що відбувається на Запоріжжі

На південних, тимчасово захоплених територіях, окупанти зі шкіри лізуть, аби задурити людей своєю пропагандою.

У Мелітополі, як повідомляють місцеві мешканці, рашисти вимкнули мобільний зв’язок та інтернет українських операторів, лишивши тільки трансляцію кремлівського телебачення.

А в Енергодарі — слідом за Мелітополем та Бердянськом — з’явився свій псевдоочільник, депутат тамтешньої міськради від ОПЗЖ.

В окупованих Пологах російські військові продовжують чинити геноцид проти українського народу. Вони закрили в будівлі сім осіб, закатували, а потім підпалили оселю.

Проте кілька днів тому ЗСУ вибили їх з села Малинівка та звільнили село Полтавку.

Місто Мелітополь на межі гуманітарної кризи, ціни на харчі б’ють рекорди, люди шикуються у довжелезні черги біля аптек, куди напередодні гуманітарним вантажем привезли ліки із Запоріжжя.

Також українські військові з усіх сил обороняють столицю. Прорвати оборону Києва не вдалося — розповідаємо про втрати ворога станом на 28.03.22.