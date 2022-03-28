Пытаются обмануть российским ТВ и создать гуманитарный кризис — что происходит на Запорожье

На южных, временно захваченных территориях, оккупанты из кожи лезут, чтобы обмануть людей своей пропагандой.

В Мелитополе, как сообщают местные жители, рашисти отключили мобильную связь и интернет украинских операторов, оставив только трансляцию кремлевского телевидения.

А в Энергодаре — вслед за Мелитополем и Бердянском — появился свой псевдоуправляющий, депутат тамошнего горсовета от ОПЗЖ.

В оккупированных Пологах российские военные продолжают совершать геноцид против украинского народа. Они закрыли в здании семь человек, замучили, а затем подожгли дом.

Однако несколько дней назад ВСУ выбили их из села Малиновка и уволили село Полтавку.

Город Мелитополь на грани гуманитарного кризиса, цены на продовольствие бьют рекорды, люди выстраиваются в длинные очереди у аптек, куда накануне гуманитарным грузом привезли лекарства из Запорожья.

Также украинские военные изо всех сил обороняют столицу. Прорвать оборону Киева не удалось — рассказываем о потерях врага по состоянию на 28.03.22.