Там появляются новые Бучи. Обстрелы, псевдоглавы, горячие точки в Запорожской области

Некоторые населенные пункты Запорожской области находятся в оккупации почти с первых дней полномасштабной войны. Жители области пережили немало ужасов от рук российских оккупантов.

Запорожская область под оккупацией

Под оккупацией в Запорожской области сейчас находятся Мелитополь, Бердянск, Энергодар и Токмак. Также временно оккупировано большое количество сел и поселков в области.

Псевдоглавы

В Запорожской области оккупанты пытаются заставить людей слушаться новых “мэров”.

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В Энергодаре российские военные посадили в кресло главы города депутата ОПЗЖ Андрея Шевчика.

Чтобы люди проявили к нему благосклонность, начали раздавать листовки, в которых обещают лишить людей кредитных обязательств и долгов за коммуналку.

Псевдоглава временно оккупированного Мелитополя Галина Данильченко ввела в городе московское время и настаивает, чтобы обучение в школах велось по российской программе.

Хотим напомнить, что городской глава Мелитополя Иван Федоров был похищен и находился в плену у оккупантов. Сейчас он рассказывает о ситуации в городе, пытается отстоять граждан и кричит о зверствах российских военных и мародеров по всему миру.

Еще в этом городе россияне отключили связь и интернет украинских операторов, оставили только кремлевское телевидение.

Тем временем в Бердянске появился мэр-марионетка Александр Сауленко.

Новые Бучи в Запорожской области

На Пасху мы поняли, что у русских людей нет ничего святого. Они обстреливали Украину и называли это “пасхальными подарками”.

Вчера, 24 апреля, советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live сообщил, что уже в трех направлениях Запорожской области повторяются Бучи.

Это будет продолжаться до тех пор, пока у нашей страны не будет достаточно оружия для отвоевания захваченных территорий, — сказал Арестович.

Он добавил, что оккупанты продолжают убивать и насиловать мирных граждан, потому что “по-другому они не умеют”.

(обстрел Гуляйполя Запорожской области, фото: Национальная полиция Запорожской области)

А по самому Запорожью оккупанты тоже наносят удары. 21 апреля в результате взрыва пострадал поезд для эвакуации людей. В нем вылетели окна. Тогда же Запорожская ОВА сообщила, что зафиксировали два “прилета” по острову Хортица.

В результате было повреждено здание санатория-профилактория одного из предприятий, пострадали восемь человек.

(фото: Запорожская ОГА)

Ситуация на фронте: Запорожье

Запорожская ОВА сообщает, что российские военные готовятся к наступлению. Оккупационные российские войска собрали много техники и личного состава на участке линии фронта Великая Новоселка — Новодаровка — Малиновка.

Враг пытается продвигаться в направлении Запорожья, но ему это плохо удается.

Город продолжает принимать эвакуированных людей из Мариуполя и других городов, а также направляет туда гуманитарную помощь.

Возле села Каменское Васильевского района разрушен мост, поэтому из-за плохих погодных условий гуманитарная колонна не смогла самостоятельно проехать размытый участок дороги.

Сообщается, что Запорожье продолжает готовиться к обороне.

Горячие точки Запорожской области

Сейчас наиболее опасные направления в Запорожской области — Ореховское направление, район Васильевки и Пологи.

Так, накануне российские захватчики обстреляли ракетной системой Ураган Васильевку . Данный обстрел был произведен со стороны г. Бурчак, временно находящегося под оккупацией.

. Данный обстрел был произведен со стороны г. Бурчак, временно находящегося под оккупацией. Из-за опасности артиллерийских обстрелов вблизи Орехова местных убедительно просят воздержаться от поездок в этом направлении.

(обстрелы в Орехове, фото: Национальная полиция Запорожской области)

Спикер Запорожской ОВА полковник Иван Арефьев также обращает внимание, что из-за плохих погодных условий и неудовлетворительного состояния дорог, размытых дождями, не стоит пробовать двигаться в направлении Васильевки.

Пологи тоже находятся под обстрелами. 16 апреля, по словам главы Пологовской военной администрации Артура Крупского, обстрел происходил снарядами или минами. Пострадали люди. Среди них — 12-летняя девочка.

Вывоз зерна и упоминания о голоде

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские военные вывозят из Херсонской и Запорожской области зерно.

Таким образом хотят создать голод не только в Украине, но и в мире.

Жители оккупированного Крыма сообщают, что в последнее время они заметили увеличение количества грузовых поездов, на вагонах которых написано “зерно”. Все они принадлежат северокавказской железной дороге.

Кроме того, несколько недель назад российские военные похитили зерно из Бердянского порта.

Напоминаем, что вывоз зерна и продуктов питания с оккупированных территорий является нарушением статьи 55 Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны.

Сегодня утром, 25 апреля, Россия нанесла ракетный удар по всей территории Украины. Ранее мы рассказывали о взрывах во Львове, Ровно, Умани.