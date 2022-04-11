На посівну в бронежилетах! Як працюють аграрії на Запоріжжі

В Запорізькій області аграрії змушені виходити в поле під канонаду та працювати у бронежилетах та шоломах. Після того, як витягнули з землі залишки російських снарядів, її треба обробляти.

Хто крім нас це буде робити? Хлопці на фронті захищають, а ми тут, у нас теж свій фронт, — каже один з аграріїв.

Російські війська гатять по селах та їхніх околицях, коли заманеться. В окупованому Мелітополі брак ліків та продуктів. Люди виходять на стихійні базари й продають те, що мають вдома.

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Інакше готівки не отримати. На торгівлі краденим у місті навіть упіймали окупантів.

Військові на сході України захищають нас усіма силами. Найгероїчніше стримують ворога у Маріуполі, йому потрібна деблокада. Раніше ми розповідали, що означає деблокада Маріуполя та чи готові до цього військові.