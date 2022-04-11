На посевную в бронежилетах! Как работают аграрии в Запорожской области

В Запорожской области аграрии вынуждены выходить в поле под канонаду и работать в бронежилетах и шлемах. После того как из земли достали остатки российских снарядов, ее нужно обрабатывать.

Кто, кроме нас, будет это делать? Ребята на фронте защищают, а мы здесь, у нас тоже свой фронт, — говорит один из аграриев.

Российские войска бьют по селам и их окрестностям, когда заблагорассудится. В оккупированном Мелитополе нехватка лекарств и продуктов. Люди выходят на стихийные базары и продают то, что осталось дома.

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Иначе наличных денег не получить. На торговле краденым в городе даже поймали оккупантов.

Военные на востоке Украины защищают нас всеми силами. Героически сдерживают врага в Мариуполе, ему нужна деблокада. Ранее мы рассказывали, что значит деблокада Мариуполя и готовы ли к ней военные.