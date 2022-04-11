Ті, хто прослизає між кулями: харківські спортсмени щодня розвозять гуманітарний вантаж нужденним

Харківські воркаутери, які прославили місто спортивними досягненнями, під час війни доправляють гуманітарну допомогу жителям розстріляних росіянами районів, українським військовим з передової та лікарням.
Попри постійні обстріли, щоранку волонтери збираються разом, щоб завантажити автівки й вирушити на допомогу тим, хто так чекає. Нині 40 воркаутерів приймають гуманітарний вантаж, доставлений із західної України та Європи.
Хлопці всі їздять на власному ентузіазмі, за власним бажанням. Вони вмотивовані тим, щоб перемогти та захистити свою землю, — розповідає лідер клубу воркаутерів BARSTYLERS Іван Криленко.
Привіт! На зв'язку Вікна
З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради,
що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки.
Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію!
Підтримати (Donate)
Хлопці всі їздять на власному ентузіазмі, за власним бажанням. Вони вмотивовані тим, щоб перемогти та захистити свою землю, — розповідає лідер клубу воркаутерів BARSTYLERS Іван Криленко.
Подробиці дивися у відео.
Волонтери працюють цілодобово під час війни та рятують тисячі людей, які опинилися у скрутному становищі. Ти також можеш долучитися до доброї справи! Читай, як працюють благодійні організації під час війни.