Те, кто проскользают между пулями: харьковские спортсмены ежедневно развозят гуманитарный груз нуждающимся

Харьковские воркаутеры, прославившие город спортивными достижениями, во время войны доставляют гуманитарную помощь жителям расстрелянных россиянами районов, украинским военным с передовой и больницам.
Несмотря на постоянные обстрелы, каждое утро волонтеры собираются, чтобы нагрузить автомобили и отправиться на помощь тем, кто так ждет. В настоящее время 40 воркаутеров принимают гуманитарный груз, доставленный из западной Украины и Европы.
Ребята все ездят на своем энтузиазме, по собственному желанию. Они мотивированы тем, чтобы победить и защитить свою землю, — рассказывает лидер клуба воркаутеров BARSTYLERS Иван Криленко.
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Ребята все ездят на своем энтузиазме, по собственному желанию. Они мотивированы тем, чтобы победить и защитить свою землю, — рассказывает лидер клуба воркаутеров BARSTYLERS Иван Криленко.
Подробности смотри в видео.
Волонтеры работают круглосуточно во время войны и спасают тысячи людей, оказавшихся в сложном положении. Ты тоже можешь приобщиться к хорошему делу! Читай, как работают благотворительные организации во время войны.