Доброго ранку, ми з України! А бомбардування Брянська — ну не знаю… Віталій Кім про вибухи у Брянську

Голова військово-цивільної адміністрації Миколаївської області Віталій Кім у ранковому зверненні до українців поділився думками щодо ситуації у Брянську, РФ.

— Це, — жартує він, — так далеко від нашого кордону, що вибухи просто не можуть бути влаштовані українськими військовими.

Довелося зранку шукати в інтернеті, де це місто Брянськ, то це так глибоко в Росії, на півдорозі до Москви. Там хоч і важливі військові об’єкти — паливо, але це росіяни самі себе бомблять, хочуть нагнітати ситуацію.

До речі, ми також знайшли це місто. Пропонуємо побачити й тобі, де розташоване місто Брянськ у Росії.

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Повідомив Кім і хороші новини: російські наступи групами були повністю розгромлені нашими військовими на одному із напрямків. А також розповів про знані російські загороджувальні загони, які йдуть позаду і розстрілюють своїх же військових, які втікають з місця бойових дій.

Інформацію ще треба перевірити, але є дані, що там розстріляли осіб 30, більше того — вони спалили їхні тіла, щоб замести сліди. Ми не стріляли.

Віталій Кім порадив оркам, які могли б його чути: краще здаватися Україні — тут за це навіть премію видають. Можна і без зброї — росіян обміняють на полонених у Маріуполі.

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