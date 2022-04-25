Доброе утро, мы из Украины! А бомбардировка Брянска — ну не знаю… Виталий Ким о взрывах в Брянске

Глава военно-гражданской администрации Николаевской области Виталий Ким в утреннем обращении к украинцам поделился мнением относительно ситуации в Брянске, РФ.
— Это, — шутит он, — так далеко от нашей границы, что взрывы просто не могут быть устроены украинскими военными.
Пришлось утром искать в интернете, где это город Брянск, так это глубоко в России, на полпути в Москву. Там хоть и важные военные объекты — топливо, но это россияне сами себя бомбят, чтобы нагнетать ситуацию.
Пришлось утром искать в интернете, где это город Брянск, так это глубоко в России, на полпути в Москву. Там хоть и важные военные объекты — топливо, но это россияне сами себя бомбят, чтобы нагнетать ситуацию.
Кстати, мы тоже нашли этот город. Предлагаем увидеть и тебе, где находится город Брянск в России.
Сообщил Ким и хорошие новости: российские наступления группами были полностью разгромлены нашими военными в одном из направлений. А также рассказал об известных российских заградительных отрядах, идущих сзади и расстреливающих своих же военных, которые бегут с места боевых действий.
Информацию еще нужно проверить, но есть данные, что там расстреляли 30 человек, более того — они сожгли их тела, чтобы замести следы. Мы не стреляли.
Информацию еще нужно проверить, но есть данные, что там расстреляли 30 человек, более того — они сожгли их тела, чтобы замести следы. Мы не стреляли.
Виталий Ким посоветовал оркам, которые могли бы его слышать: лучше сдаваться Украине — здесь даже премию за это выдают. Можно и без оружия — россиян поменяют на пленных в Мариуполе.
Где сейчас опасность — смотри онлайн-карту воздушных тревог в Украине.