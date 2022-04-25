Российская армия приближается к Запорожью. Как город готовится к обороне

По данным Генштаба, российская армия пытается продвинуться в Запорожье. Оккупанты накопили немало техники и солдат в этом направлении.
И пока защитники отбивают атаки захватчиков, областной центр укрепляется на подступах. Помощь для укрепления рубежей — поступает из всей страны.
Мирный ландшафт в окрестностях Запорожья становится полевой крепостью. Экскаваторами роют как можно более глубокие окопы. А сосны, елки и ели прислали из Ивано-Франковской области, говорит председатель Запорожской ОВА Александр Старух.
— Также помогают ребята на приехавшей из Ровенской области технике. Ожидаем еще помощи других центральных регионов Украины.
Окопы в глубину человеческого роста в ближайшее время станут полноценными фортификациями, ведь их будут укреплять не только деревом, но и бетоном.
Строители оборонительных сооружений говорят, что пройти через их стены и окопы у врага нет никаких шансов.
Строители оборонительных сооружений говорят, что пройти через их стены и окопы у врага нет никаких шансов.
В Запорожской области напряженная ситуация почти с первых дней великой войны. Ранее мы рассказывали о псевдоглавах, оккупированных территориях и горячих точках — подробно о ситуации в Запорожской области.