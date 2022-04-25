Украина

Российская армия приближается к Запорожью. Как город готовится к обороне

Андрей Почтев 25 апреля 2022, 21:19

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Доброе утро, мы из Украины! А бомбардировка Брянска — ну не знаю… Виталий Ким о взрывах в России
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