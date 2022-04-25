Україна

Збив ворожий гвинтокрил на день народження. Як ЗСУ знищують сили РФ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Квітня 2022, 20:36

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0:01:23
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З церкви обстрілювали людей: репортаж зі зруйнованої святині
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Росія заявила про відкриття коридору для цивільних з Азовсталі — як реагує Україна
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