Збив ворожий гвинтокрил на день народження. Як ЗСУ знищують сили РФ

Ми ніколи не пробачимо жодної хвилини страждань українського народу. Не віддамо ворогові просто так й сантиметру нашої рідної могутньої землі. Ми помстимося за кожного українця, що пав у бою і за кожного цивільного, чиє життя перервав ворожий снаряд.

ЗСУ вже почали це робити. “Це вам за Маріуполь! За Старичі! За Львів! За Франківськ!”, — 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ дала нещадну відповідь російським військовим за обстріли українських міст.

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Також у Запорізькій області 21 квітня збили три гелікоптери. Українській військові збили К-52 — гордість Росії, адже йому, нібито, аналогів немає.

Командир підрозділу каже, що збивали гвинтокрили з Ігли. Це робив молодий хлопець, якому за день до того лише показали, як цим апаратом користуватись. Він збив ворожий гелікоптер у свій день народження.

За задумом росіян, гелікоптери мали прикривати їхні колони під час штурму наших позицій.

Українські військові кажуть, що без гвинтокрилів колона просто пішла. Наголошують, що коли знищують техніку та літаки чи гвинтокрили окупантів, дуже тішаться.

А ще вони вивели формулу нашої перемоги: гелікоптери збиваються — плани зриваються, Крим та Донбас повертаються — Росія розпадається.

В Запорізькі області знаходиться багато окупованих населених пунктів, там точаться бої й Запоріжжя продовжує приймати евакуйованих людей. Раніше ми детально розповідали про ситуацію в Запорізькій області.