Сбил вражеский вертолет на день рождения. Как ВСУ уничтожают силы РФ

Мы никогда не простим ни минуты страданий украинского народа. Не отдадим врагу просто так и сантиметр нашей родной могучей земли. Мы отомстим за каждого павшего в бою украинца и за каждого гражданского, чью жизнь прервал вражеский снаряд.

ВСУ уже начали это делать. “Это вам за Мариуполь! За Старичи! За Львов! За Франковск!”, — 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ дала беспощадный ответ российским военным за обстрелы украинских городов.

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Также в Запорожской области 21 апреля сбили три вертолета. Украинские военные сбили К-52 — гордость России, ведь ему якобы аналогов нет.

Командир подразделения говорит, что сбивали вертолеты из Иглы. Это делал молодой парень, которому за день до того только показали, как этим аппаратом пользоваться. Он сбил вражеский вертолет в свой день рождения.

По замыслу россиян, вертолеты должны были прикрывать их колонны во время штурма наших позиций.

Украинские военные говорят, что без вертолётов колонна просто ушла. Отмечают, что когда уничтожают технику и самолеты или вертолеты оккупантов, очень радуются.

А еще они вывели формулу нашей победы: вертолеты сбиваются: вертолёты сбиваются — планы срываются, Крым и Донбасс возвращаются — Россия распадается.

В Запорожские области находится много оккупированных населенных пунктов, там ведутся бои и Запорожье продолжает принимать эвакуированных людей. Ранее мы подробно рассказывали о сиитуации в Запорожской области.