Ракетный удар по Одесской области: разрушен стратегический мост

Во вторник, 26 апреля, российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате был поврежден мост, ведущий в Одессу.

Такую информацию подтвердил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений.

Впоследствии стало известно, что ракетный удар произошел в полпервого дня. Поврежден мост через Днестровский лиман в Одесской области.

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Движение по мосту перекрыто из соображений безопасности. Водителей просят выбрать другие маршруты. Информации о возможных пострадавших в результате обстрела на данный момент нет.

Кроме того, разрушен железнодорожный мост через Днестровский лиман. Среди работников железной дороги никто не пострадал, сообщил глава правления УЗ Александр Камышин.

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Отметим, что мост через Днестровский лиман — это важнейшая транспортная артерия, которая соединяет Одессу с румынской границей. Это также чуть ли не единственное автомобильное и единственное железнодорожное сообщение с тремя районами Одесской области — Измаильским, Болградским и Белгород-Днестровским.

Напомним, накануне Россия обстреляла несколько железнодорожных объектов в Украине. Прогремели взрывы во Львове, Ровно, Жмеринке и Казатине.