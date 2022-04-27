В Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг светошумовыми гранатами, есть раненные

Украинцы продолжают непростую борьбу за свободу и независимость. Меняются названия населённых пунктов в новостях, а с ними и наша риторика.

Недавно Владимир Зеленский предупреждал российскую власть о том, что в случае гибели защитников Мариуполя переговорный процесс остановится. Позже к ультимативному заявлению добавился еще и вопрос так называемого референдума во временно оккупированном Херсоне.

Россияне же продолжают делать вид, что у них все идет по плану, умирать на нашей земле и иногда пытаться выполнить указания своего недальновидного руководства. Захватчики пытаются подготовить свой незаконный референдум, чтобы провести его в период с 1 по 10 мая.

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Жители Херсона уже не раз давали понять оккупантам, что им на украинской земле не рады и готовы превратить врага не в своего идола, а скорее в удобрение.

Поэтому 27 апреля в очередной раз вышли на протест против псевдореферендума и российской оккупации, сообщает Укринформ.

Оккупанты по старой схеме использовали газовые и светошумовые гранаты.

Однако на площади Свободы люди, которые родились свободными и не стремятся становиться рабами, после произвола захватчиков только откашливаются и продолжают скандировать, что Херсон — это Украина.

Участники мероприятия комментируют события:

Шли люди на акцию, началось “светошумовое шоу”… так живет оккупированный Херсон.

В результате российские оккупанты забросали людей газовыми и светошумовыми гранатами, некоторых из мирных протестующих забрали в так называемую “зетку”, то есть тюрьму.

Сначала сообщалось об одном раненом, но позже количество пострадавших возросло до четырех человек. В больницу доправили мужчину с открытым переломом ноги, женщину с ожогами и разрывом легких, еще двоих мужчин с ожогами глаз и носоглотки.

Напомним, в ночь на среду, 27 апреля, оккупанты нанесли несколько ударов по украинским городам и объектам инфраструктуры. Читай, что известно о новых взрывах в Днепропетровской области и Полтаве.