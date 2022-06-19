Украина

Уникальный онлайн-митинг в поддержку Херсона собрал более 36 тыс. участников. Рассказываем о нем подробнее

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 июня 2022, 20:30

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Какие продукты подорожают больше всего и почувствуешь ли ты инфляцию на своем кошельке

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