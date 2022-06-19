Уникальный онлайн-митинг в поддержку Херсона собрал более 36 тыс. участников. Рассказываем о нем подробнее

Жители Херсонской области уже более трех месяцев находятся во временной оккупации, однако мы помним о людях и поддерживаем их, а ВСУ делают все для того, чтобы освободить регион.

В Украине прошел уникальный митинг в поддержку оккупированной Херсонской области. Происходил он онлайн. Организаторы — движение ненасильственного сопротивления Желтая лента.

Условно на проспект Ушакова вышли 36 тыс. онлайн-участников, которые писали в комментариях, что Херсон — это Украина.

Также акция собрала 75 тыс. лайков и 20 тыс. репостов в социальных сетях. Митинг проходил онлайн, чтобы к нему могли подключиться и херсонцы, которые не могут протестовать физически. Также жители других регионов смогли показать, как они поддерживают Херсон.

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Херсонская область одна из первых попала под оккупацию россиян, но долго боролась против увлечения отчаянными протестами. Сейчас, когда оккупация стала более жестокой, задача всей Украины напоминать херсонцам, что о них помнят.

ВСУ прилагают все усилия, чтобы освободить оккупированные территории и понемногу это удается сделать. Ранее Иван Федоров рассказал о ситуации в Запорожской и Херсонской областях.

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