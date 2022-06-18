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Вони йому ноги прострелили і все. Жителька окупованої Херсонщини розповіла про ситуацію в області

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Червня 2022, 09:00
Історія жительки Херсону про ситуацію в області 17.06.2022

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