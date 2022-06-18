Они ему ноги прострелили и все. Жительница оккупированной Херсонской области рассказала о ситуации там

48-летняя Ирина — мама пятерых детей. На запад Украины женщина приехала с самой младшей 10-летней дочерью. Дети постарше уже имеют свои семьи и учатся в других областях.
Ирина родом из Херсонской области, которая пока что находится в оккупации российскими войсками. Там до сих пор остается муж.
Дома у нас почти зоопарк: четыре собаки, четыре кошки, куры. Мы не могли их оставить. Два дома во дворе стоят, на которые мы работали всю жизнь… Поэтому мы приняли решение, что я с малышкой поеду, а муж останется, — рассказывает женщина.
Дома у нас почти зоопарк: четыре собаки, четыре кошки, куры. Мы не могли их оставить. Два дома во дворе стоят, на которые мы работали всю жизнь… Поэтому мы приняли решение, что я с малышкой поеду, а муж останется, — рассказывает женщина.
Ситуация в области, говорит Ирина, обостряется с каждым днем. Если раньше россияне вели себя более сдержанно, то сегодня чувствуют себя хозяевами территории.
Сначала люди митинговали, а один херсонец выпрыгнул на рашистский БМП и прокатился с нашим флагом. Они это стерпели, в воздух даже не стрельнули.
Сначала люди митинговали, а один херсонец выпрыгнул на рашистский БМП и прокатился с нашим флагом. Они это стерпели, в воздух даже не стрельнули.
Сейчас же “борзеют” с каждым днем. Муж на днях рассказывал, что пришли мебельный магазин грабить. Когда владелец начал умолять этого не делать, россияне прострелили ему ноги и все. Хорошо, что хоть скорую вызвали, — делится женщина.
Из-за безнаказанности оккупанты позволяют себе останавливать людей прямо посреди улицы с требованием показать документы, обыскивают их дома или вообще похищают местных.
— Кого-то отпускают через два часа, кого-то через сутки, а те, кому удается выжить и вернуться через неделю, предпочитают молчать.
К моей подруге, являющейся яркой личностью в Херсоне, с обысками приходили раз шесть. Не забирали ничего. Проверяли только компьютеры, телефоны. Россияне таким образом держат херсонцев в страхе, — объясняет Ирина.
Но самая трудная ситуация по селам, говорит Ирина.
“Это что, твое? Забудь! Это все наше. Будем делать то, что посчитаем нужным”, — говорят фермерам. Люди посадили пшеницу, а будет ли чем ее собирать? Рашисты же всю технику украли. По селам дома могут забирать, если понравятся.
“Это что, твое? Забудь! Это все наше. Будем делать то, что посчитаем нужным”, — говорят фермерам. Люди посадили пшеницу, а будет ли чем ее собирать? Рашисты же всю технику украли. По селам дома могут забирать, если понравятся.
Это счастье, что при такой ситуации Ирине с дочерью удалось более или менее спокойно эвакуироваться из Херсона во Львов.
— Наш автобус ломался каждые 5-7 километров. Однажды он застрял прямо посреди рашистского блокпоста. Это счастье, что нам удалось его быстро починить.
Потому что я как наслушаюсь, как другие уезжали, меня берет страх. Нас могли там расстрелять, — со слезами говорит женщина.
Во Львове женщину с дочерью приняло убежище, организованное благотворительным фондом Твоя Опора вместе с партнерами. Шелтер очень нуждается в поддержке. Ведь там сейчас около сотни украинцев в основном из Донецкой, Луганской, Херсонской и Николаевской областей.
Но в общем емкость приюта до 180 человек, и регулярно эвакуационным поездом привозят еще людей, которые не в состоянии оставаться дома или вообще потеряли свой дом.
Поддержать убежища можно по ссылке.
Детали об убежище:
Украинцы используют любые шансы для того, чтобы жить свободно. Андрей Чучимов проехал 300 км на велосипеде, чтобы вырваться из оккупации.
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