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Они ему ноги прострелили и все. Жительница оккупированной Херсонской области рассказала о ситуации там

Елена Яковлева, редактор сайта 18 июня 2022, 09:00
Історія жительки Херсону про ситуацію в області 17.06.2022

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