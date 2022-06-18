Они ему ноги прострелили и все. Жительница оккупированной Херсонской области рассказала о ситуации там

48-летняя Ирина — мама пятерых детей. На запад Украины женщина приехала с самой младшей 10-летней дочерью. Дети постарше уже имеют свои семьи и учатся в других областях.

Ирина родом из Херсонской области, которая пока что находится в оккупации российскими войсками. Там до сих пор остается муж.

Ситуация обостряется каждый день

Дома у нас почти зоопарк: четыре собаки, четыре кошки, куры. Мы не могли их оставить. Два дома во дворе стоят, на которые мы работали всю жизнь… Поэтому мы приняли решение, что я с малышкой поеду, а муж останется, — рассказывает женщина.

Ситуация в области, говорит Ирина, обостряется с каждым днем. Если раньше россияне вели себя более сдержанно, то сегодня чувствуют себя хозяевами территории.

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Сначала люди митинговали, а один херсонец выпрыгнул на рашистский БМП и прокатился с нашим флагом. Они это стерпели, в воздух даже не стрельнули.

Сейчас же “борзеют” с каждым днем. Муж на днях рассказывал, что пришли мебельный магазин грабить. Когда владелец начал умолять этого не делать, россияне прострелили ему ноги и все. Хорошо, что хоть скорую вызвали, — делится женщина.

Безнаказанность россиян

Из-за безнаказанности оккупанты позволяют себе останавливать людей прямо посреди улицы с требованием показать документы, обыскивают их дома или вообще похищают местных.

— Кого-то отпускают через два часа, кого-то через сутки, а те, кому удается выжить и вернуться через неделю, предпочитают молчать.

К моей подруге, являющейся яркой личностью в Херсоне, с обысками приходили раз шесть. Не забирали ничего. Проверяли только компьютеры, телефоны. Россияне таким образом держат херсонцев в страхе, — объясняет Ирина.

Но самая трудная ситуация по селам, говорит Ирина.

“Это что, твое? Забудь! Это все наше. Будем делать то, что посчитаем нужным”, — говорят фермерам. Люди посадили пшеницу, а будет ли чем ее собирать? Рашисты же всю технику украли. По селам дома могут забирать, если понравятся.

Эвакуация во Львов

Это счастье, что при такой ситуации Ирине с дочерью удалось более или менее спокойно эвакуироваться из Херсона во Львов.

— Наш автобус ломался каждые 5-7 километров. Однажды он застрял прямо посреди рашистского блокпоста. Это счастье, что нам удалось его быстро починить.

Потому что я как наслушаюсь, как другие уезжали, меня берет страх. Нас могли там расстрелять, — со слезами говорит женщина.

Жизнь в шелтере

Во Львове женщину с дочерью приняло убежище, организованное благотворительным фондом Твоя Опора вместе с партнерами. Шелтер очень нуждается в поддержке. Ведь там сейчас около сотни украинцев в основном из Донецкой, Луганской, Херсонской и Николаевской областей.

Но в общем емкость приюта до 180 человек, и регулярно эвакуационным поездом привозят еще людей, которые не в состоянии оставаться дома или вообще потеряли свой дом.

Поддержать убежища можно по ссылке.

Детали об убежище:

Адрес: Львов.

Контактный номер: 096 312 87 08 (Viber, WhatsApp, Telegram).

О наличии свободных мест дополнительно уточняй по телефону.

Приют работает круглосуточно.

Заселение возможно с 6:30 до 21:30 ежедневно.

Украинцы используют любые шансы для того, чтобы жить свободно. Андрей Чучимов проехал 300 км на велосипеде, чтобы вырваться из оккупации.

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